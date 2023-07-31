https://sputniknews.com.tr/20230731/kremlin-putin-ve-erdogan-2-agustosta-telefon-gorusmesi-yapacak-1074197639.html
Kremlin: Putin ve Erdoğan 2 Ağustos'ta görüşecek
Kremlin: Putin ve Erdoğan 2 Ağustos'ta görüşecek
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye ziyareti tarihinin henüz belli olmadığını, Rus liderin 2 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Recep... 31.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-31T12:55+0300
2023-07-31T12:55+0300
2023-07-31T13:03+0300
dünya
recep tayyip erdoğan
vladimir putin
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/08/05/1059551916_0:68:889:568_1920x0_80_0_0_5f39cad207c127562ed8b14090eae21c.jpg
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, günlük basın toplantısında Putin'in Türkiye'ye yapmayı planladığı ziyaretin tarihinin belli olup olmadığına dair sorular aldı.Peskov, "Devlet Başkanı Putin'in bu soruya yanıt verdiği evvelsi günden bu yana hiçbir şey değişmedi. Putin'in de söylediği gibi, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Çarşamba günü bir telefon görüşmesi planlanıyor" dedi.Putin, Cumartesi günü düzenlediği basın toplantısında, Erdoğan'la Çarşamba günü telefonda görüşeceklerini belirtmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230730/putin-cumhurbaskani-erdogan-ile-gorusme-konusunda-onceden-anlastiklarini-bildirdi-1074163148.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/08/05/1059551916_0:0:889:668_1920x0_80_0_0_178593bbece6faf914de07176ef7962f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
recep tayyip erdoğan, vladimir putin
recep tayyip erdoğan, vladimir putin
Kremlin: Putin ve Erdoğan 2 Ağustos'ta görüşecek
12:55 31.07.2023 (güncellendi: 13:03 31.07.2023) Abone ol
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye ziyareti tarihinin henüz belli olmadığını, Rus liderin 2 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la telefonda görüşeceğini ifade etti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, günlük basın toplantısında Putin'in Türkiye'ye yapmayı planladığı ziyaretin tarihinin belli olup olmadığına dair sorular aldı.
Peskov, "Devlet Başkanı Putin'in bu soruya yanıt verdiği evvelsi günden bu yana hiçbir şey değişmedi. Putin'in de söylediği gibi, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Çarşamba günü bir telefon görüşmesi planlanıyor" dedi.
Putin, Cumartesi günü düzenlediği basın toplantısında, Erdoğan'la Çarşamba günü telefonda görüşeceklerini belirtmişti.