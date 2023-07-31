https://sputniknews.com.tr/20230731/kremlin-putin-ve-erdogan-2-agustosta-telefon-gorusmesi-yapacak-1074197639.html

Kremlin: Putin ve Erdoğan 2 Ağustos'ta görüşecek

Kremlin: Putin ve Erdoğan 2 Ağustos'ta görüşecek

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye ziyareti tarihinin henüz belli olmadığını, Rus liderin 2 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Recep... 31.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-31T12:55+0300

2023-07-31T12:55+0300

2023-07-31T13:03+0300

dünya

recep tayyip erdoğan

vladimir putin

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, günlük basın toplantısında Putin'in Türkiye'ye yapmayı planladığı ziyaretin tarihinin belli olup olmadığına dair sorular aldı.Peskov, "Devlet Başkanı Putin'in bu soruya yanıt verdiği evvelsi günden bu yana hiçbir şey değişmedi. Putin'in de söylediği gibi, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Çarşamba günü bir telefon görüşmesi planlanıyor" dedi.Putin, Cumartesi günü düzenlediği basın toplantısında, Erdoğan'la Çarşamba günü telefonda görüşeceklerini belirtmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230730/putin-cumhurbaskani-erdogan-ile-gorusme-konusunda-onceden-anlastiklarini-bildirdi-1074163148.html

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recep tayyip erdoğan, vladimir putin