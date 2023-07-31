https://sputniknews.com.tr/20230731/izmirde-hipodromda-sira-kavgasi-6-yarali-1074197924.html
İzmir'de hipodromda sıra kavgası: 6 yaralı
İzmir'de hipodromda sıra kavgası: 6 yaralı
İzmir Buca’da bulunan hipodromda at sahipleri arasında sıra nedeniyle kavga meydana geldi. 6 kişinin yaralandığı kalabalık grubun küreklerle birbirlerine... 31.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-31T13:02+0300
2023-07-31T13:02+0300
2023-07-31T13:02+0300
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izmir
hipodrom
kavga
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Olay, dün, Şirinyer Hipodromu’nda meydana geldi. Atlarını muayene ettirmek isteyen at sahipleri arasında sıra kavgası meydana geldi. Meydan muharebesini aratmayan kavgada, şahıslar ellerine aldıkları küreklerle birbirlerine saldırdı. Vatandaşların ihbarı üzerine hipodroma çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen polis ekipleri kalabalık grubu sakinleştirerek olayın daha da büyümesini engellerken, yaşanan olaylarda 6 kişi yaralandı.Kavga kameradaÖte yandan, hastaneye kaldırılan yaralıların tedavileri yapılırken, tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi. At sahiplerinden oluşan kalabalık grubun ellerinde küreklerle yaptıkları kavga ise cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.
https://sputniknews.com.tr/20230731/istanbulda-kavgayi-ayiran-polis-memuru-silahla-bacagindan-vuruldu-1074182031.html
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İzmir'de hipodromda sıra kavgası: 6 yaralı
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İzmir Buca’da bulunan hipodromda at sahipleri arasında sıra nedeniyle kavga meydana geldi. 6 kişinin yaralandığı kalabalık grubun küreklerle birbirlerine girdikleri kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, dün, Şirinyer Hipodromu’nda meydana geldi. Atlarını muayene ettirmek isteyen at sahipleri arasında sıra kavgası meydana geldi. Meydan muharebesini aratmayan kavgada, şahıslar ellerine aldıkları küreklerle birbirlerine saldırdı. Vatandaşların ihbarı üzerine hipodroma çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen polis ekipleri kalabalık grubu sakinleştirerek olayın daha da büyümesini engellerken, yaşanan olaylarda 6 kişi yaralandı.
Kavga kamerada
Öte yandan, hastaneye kaldırılan yaralıların tedavileri yapılırken, tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi. At sahiplerinden oluşan kalabalık grubun ellerinde küreklerle yaptıkları kavga ise cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.