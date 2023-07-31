https://sputniknews.com.tr/20230731/izmirde-hipodromda-sira-kavgasi-6-yarali-1074197924.html

İzmir'de hipodromda sıra kavgası: 6 yaralı

İzmir'de hipodromda sıra kavgası: 6 yaralı

İzmir Buca’da bulunan hipodromda at sahipleri arasında sıra nedeniyle kavga meydana geldi. 6 kişinin yaralandığı kalabalık grubun küreklerle birbirlerine... 31.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-31T13:02+0300

2023-07-31T13:02+0300

2023-07-31T13:02+0300

türkiye

izmir

hipodrom

kavga

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/1f/1074197758_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_bfbffe95db2fe2565ed953a00392b047.jpg

Olay, dün, Şirinyer Hipodromu’nda meydana geldi. Atlarını muayene ettirmek isteyen at sahipleri arasında sıra kavgası meydana geldi. Meydan muharebesini aratmayan kavgada, şahıslar ellerine aldıkları küreklerle birbirlerine saldırdı. Vatandaşların ihbarı üzerine hipodroma çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen polis ekipleri kalabalık grubu sakinleştirerek olayın daha da büyümesini engellerken, yaşanan olaylarda 6 kişi yaralandı.Kavga kameradaÖte yandan, hastaneye kaldırılan yaralıların tedavileri yapılırken, tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi. At sahiplerinden oluşan kalabalık grubun ellerinde küreklerle yaptıkları kavga ise cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

https://sputniknews.com.tr/20230731/istanbulda-kavgayi-ayiran-polis-memuru-silahla-bacagindan-vuruldu-1074182031.html

türkiye

izmir

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

izmir, hipodrom, kavga