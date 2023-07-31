https://sputniknews.com.tr/20230731/isvecte-bir-kuran-yakma-eylemine-daha-onay-1074193442.html
İsveç'te bir Kuran yakma eylemine daha onay
İsveç'te bir Kuran yakma eylemine daha onay
Son dönemde Kuran yakma eylemleri nedeniyle İslam dünyasıyla ilişkileri iyice gerilen İsveç'te tansiyonu artıracak bir diğer protesto planlanıyor. 31.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-31T12:26+0300
2023-07-31T12:26+0300
2023-07-31T12:26+0300
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İsveç polisi bugün parlamento binası dışında yapılacak ve Kuran yakılması planlanan bir eyleme onay verdi. Eylemin organizatörü Salwan Najem, Expressen gazetesine verdiği demeçte, Kuran'ın İsveç'te yasaklanmasını istediklerini belirtti, "Yasaklanana kadar birçok kez Kuran yakacağım" dedi. Eylemin bugün yerel saatle 13.00'te yapılması bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20230730/isvec-basbakani-kuran-yakma-provokasyonlarina-karsi-danimarka-ile-yakin-diyalog-icindeyiz-1074180468.html
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isveç, kuran
İsveç'te bir Kuran yakma eylemine daha onay
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Son dönemde Kuran yakma eylemleri nedeniyle İslam dünyasıyla ilişkileri iyice gerilen İsveç'te tansiyonu artıracak bir diğer protesto planlanıyor.
İsveç polisi bugün parlamento binası dışında yapılacak ve Kuran yakılması planlanan bir eyleme onay verdi.
Eylemin organizatörü Salwan Najem, Expressen gazetesine verdiği demeçte, Kuran'ın İsveç'te yasaklanmasını istediklerini belirtti, "Yasaklanana kadar birçok kez Kuran yakacağım" dedi.
Eylemin bugün yerel saatle 13.00'te yapılması bekleniyor.