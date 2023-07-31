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Holiganizmden rahatsızlık duyduğu için giyiyor: 4 büyükler tek formada
Holiganizmden rahatsızlık duyduğu için giyiyor: 4 büyükler tek formada
Tokat'ta antika eşyalarıyla dikkat çeken berber dükkânının sahibi, futbolda dostluğa duyduğu özlemi giydiği formayla gösterdi. 31.07.2023, Sputnik Türkiye
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futbol, forma, fotoğraf, holigan, фото

Holiganizmden rahatsızlık duyduğu için giyiyor: 4 büyükler tek formada

14:14 31.07.2023
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Tokat'ta antika eşyalarıyla dikkat çeken berber dükkânının sahibi, futbolda dostluğa duyduğu özlemi giydiği formayla gösterdi.
© İHATokat'ta berberlik yapan Murat Erler, dükkanın dekorasyonu kadar giysileriyle de dikkat çekiyor. İçerisinde bir çok antika eşya bulunan dükkan ilk kez görenleri geçmişte yolculuğa çıkarıyor.
Holiganizmden rahatsızlık duyduğu için tasarladı: 4 büyükler tek formada - Sputnik Türkiye
1/5
© İHA
Tokat'ta berberlik yapan Murat Erler, dükkanın dekorasyonu kadar giysileriyle de dikkat çekiyor. İçerisinde bir çok antika eşya bulunan dükkan ilk kez görenleri geçmişte yolculuğa çıkarıyor.
© İHAErler, dükkanını böyle tasarlama fikrinin İstanbul'da bir antika dükkanından esinlendiğini belirtirken, ilk defa görenlerin şaşkınlığını gizleyemediğini söylüyor.
Holiganizmden rahatsızlık duyduğu için tasarladı: 4 büyükler tek formada - Sputnik Türkiye
2/5
© İHA
Erler, dükkanını böyle tasarlama fikrinin İstanbul'da bir antika dükkanından esinlendiğini belirtirken, ilk defa görenlerin şaşkınlığını gizleyemediğini söylüyor.
© İHADükkanını ev gibi tasarladığını belirten Erler, futbol da dostluğa olan özleminden dolayı 4 büyüklerin arma ve renklerinin olduğu formayı giyiyor.
Holiganizmden rahatsızlık duyduğu için tasarladı: 4 büyükler tek formada - Sputnik Türkiye
3/5
© İHA
Dükkanını ev gibi tasarladığını belirten Erler, futbol da dostluğa olan özleminden dolayı 4 büyüklerin arma ve renklerinin olduğu formayı giyiyor.
© İHAGiydiği formayla toplumsal mesaj vermeyi hedefleyen Erler, bütün futbol severleri futbolda dostluğa davet ettiğini belirtiyor.
Holiganizmden rahatsızlık duyduğu için tasarladı: 4 büyükler tek formada - Sputnik Türkiye
4/5
© İHA
Giydiği formayla toplumsal mesaj vermeyi hedefleyen Erler, bütün futbol severleri futbolda dostluğa davet ettiğini belirtiyor.
© İHA

Futbolda eskiden olduğu gibi dostluğun olması gerektiğini belirten ve 39 yıldır berber olan Murat Erler, "İstanbul'da antikacı dükkanı olan komşumuz vardı. O dükkanda çok vakit geçiriyorduk, orada eski eşyalara ilgi duymaya başladım. Orada vakit geçirirken kafamda bir dükkan kurgulamıştım, bu da Tokat'ta bir dükkana nasip oldu. Burası ev gibi eski eşyalardan dolayı, bu eski eşyalara olan merak da hobi oldu, ben de hobi ve işi birleştirmek istedim. Tokat'a gelirken de dükkanın farklı ve dikkat çekici olmasını istedim. Antikacı dükkanında sergilenen eşyalar müzayede edilen, yüksek fiyatlara sahip eşyalardı. Ben de burada sağda solda atıl olanları, atılmak üzere olanları topladım. Daha düşük bir maliyetle antikacı da olan ortamı oluşturmaya çalıştım. Maddi olarak çok değerli bir eşya yok ama sallanan koltuk, eski ayna ve vitrin gibi nostaljik şeyler var. Bu formayı toplumsal bir mesaj vermek için giyiyorum. Kadıköylüyüm ve Fenerbahçeliyim. Orada yaşarken holiganizm ve fanatikliğin aşırı olmasından rahatsız oluyordum. Bununla ilgili topluma mesaj vermek istiyordum, herkes bütün olursa böylesi şeyler yaşanmazdı. Bu fikir bende bu tepkilerden dolayı doğdu. Şu anda misafir seyirci olmadan derbiler oynanıyor, bunu futbola yakıştıramıyoruz. Misafir seyircisiz oynanan derbilerde ev sahibi taraftarın bunu karşı çıkması gerekiyor, bence bu böyle olmalıdır. Ben orada taraftar olsam üzülürdüm, misafirler benim yüzümden buraya gelemedi diyerek. Bütün bu yaşananlardan sonra eskiye de özeniyorsun" şeklinde konuştu.

Futbolda eskiden olduğu gibi dostluğun olması gerektiğini belirten ve 39 yıldır berber olan Murat Erler, &quot;İstanbul&#x27;da antikacı dükkanı olan komşumuz vardı. O dükkanda çok vakit geçiriyorduk, orada eski eşyalara ilgi duymaya başladım. Orada vakit geçirirken kafamda bir dükkan kurgulamıştım, bu da Tokat&#x27;ta bir dükkana nasip oldu. Burası ev gibi eski eşyalardan dolayı, bu eski eşyalara olan merak da hobi oldu, ben de hobi ve işi birleştirmek istedim. Tokat&#x27;a gelirken de dükkanın farklı ve dikkat çekici olmasını istedim. Antikacı dükkanında sergilenen eşyalar müzayede edilen, yüksek fiyatlara sahip eşyalardı. Ben de burada sağda solda atıl olanları, atılmak üzere olanları topladım. Daha düşük bir maliyetle antikacı da olan ortamı oluşturmaya çalıştım. Maddi olarak çok değerli bir eşya yok ama sallanan koltuk, eski ayna ve vitrin gibi nostaljik şeyler var. Bu formayı toplumsal bir mesaj vermek için giyiyorum. Kadıköylüyüm ve Fenerbahçeliyim. Orada yaşarken holiganizm ve fanatikliğin aşırı olmasından rahatsız oluyordum. Bununla ilgili topluma mesaj vermek istiyordum, herkes bütün olursa böylesi şeyler yaşanmazdı. Bu fikir bende bu tepkilerden dolayı doğdu. Şu anda misafir seyirci olmadan derbiler oynanıyor, bunu futbola yakıştıramıyoruz. Misafir seyircisiz oynanan derbilerde ev sahibi taraftarın bunu karşı çıkması gerekiyor, bence bu böyle olmalıdır. Ben orada taraftar olsam üzülürdüm, misafirler benim yüzümden buraya gelemedi diyerek. Bütün bu yaşananlardan sonra eskiye de özeniyorsun&quot; şeklinde konuştu. - Sputnik Türkiye
5/5
© İHA

Futbolda eskiden olduğu gibi dostluğun olması gerektiğini belirten ve 39 yıldır berber olan Murat Erler, "İstanbul'da antikacı dükkanı olan komşumuz vardı. O dükkanda çok vakit geçiriyorduk, orada eski eşyalara ilgi duymaya başladım. Orada vakit geçirirken kafamda bir dükkan kurgulamıştım, bu da Tokat'ta bir dükkana nasip oldu. Burası ev gibi eski eşyalardan dolayı, bu eski eşyalara olan merak da hobi oldu, ben de hobi ve işi birleştirmek istedim. Tokat'a gelirken de dükkanın farklı ve dikkat çekici olmasını istedim. Antikacı dükkanında sergilenen eşyalar müzayede edilen, yüksek fiyatlara sahip eşyalardı. Ben de burada sağda solda atıl olanları, atılmak üzere olanları topladım. Daha düşük bir maliyetle antikacı da olan ortamı oluşturmaya çalıştım. Maddi olarak çok değerli bir eşya yok ama sallanan koltuk, eski ayna ve vitrin gibi nostaljik şeyler var. Bu formayı toplumsal bir mesaj vermek için giyiyorum. Kadıköylüyüm ve Fenerbahçeliyim. Orada yaşarken holiganizm ve fanatikliğin aşırı olmasından rahatsız oluyordum. Bununla ilgili topluma mesaj vermek istiyordum, herkes bütün olursa böylesi şeyler yaşanmazdı. Bu fikir bende bu tepkilerden dolayı doğdu. Şu anda misafir seyirci olmadan derbiler oynanıyor, bunu futbola yakıştıramıyoruz. Misafir seyircisiz oynanan derbilerde ev sahibi taraftarın bunu karşı çıkması gerekiyor, bence bu böyle olmalıdır. Ben orada taraftar olsam üzülürdüm, misafirler benim yüzümden buraya gelemedi diyerek. Bütün bu yaşananlardan sonra eskiye de özeniyorsun" şeklinde konuştu.

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