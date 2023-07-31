https://sputniknews.com.tr/20230731/hazine-284-milyar-liralik-borclanmaya-gidecek-1074217133.html

Hazine 284 milyar liralık borçlanmaya gidecek

Hazine 284 milyar liralık borçlanmaya gidecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ağustos, eylül ve ekim aylarında toplam 284 milyar lira iç borçlanmaya gidecek. 31.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-31T20:37+0300

2023-07-31T20:37+0300

2023-07-31T20:37+0300

ekonomi

hazine ve maliye bakanlığı

borçlanma

iç borçlanma

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/08/1072171384_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_a3d34f00afd6100e8e1d9238f358656a.jpg

Bakanlığın ağustos-ekim dönemi iç borçlanma stratejisinde, ağustosta 152,8 milyar liralık iç borç servisine karşılık 136 milyar liralık, eylülde 73,8 milyar liralık iç borç servisine karşılık 80 milyar liralık, ekimde 66 milyar liralık iç borç servisine karşılık 68 milyar liralık iç borçlanma yapılması öngörülüyor.Ağustostaki iç borçlanmanın 79 milyar lirasının piyasadan, 1 milyar lirasının kamuya satışlardan, 56 milyar lirasının doğrudan satışlardan, eylüldeki iç borçlanmanın 76,6 milyar lirasının piyasadan, 3,4 milyar lirasının kamuya satışlardan, ekimdeki iç borçlanmanın ise 66,5 milyar lirasının piyasadan, 1,5 milyar lirasının kamuya satışlardan oluşması bekleniyor.Bu dönemde 21 tahvil ihalesi düzenlenecek ve 2 kira sertifikasının doğrudan satışı gerçekleştirilecek.Ağustosta 172,7 milyar, eylülde 96,8 milyar ve ekimde 81,2 milyar liralık ödeme yapılacak. Bu ödemelerin 58,3 milyar lirası dış borç servisinden oluşacak.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hazine ve maliye bakanlığı, borçlanma, iç borçlanma