https://sputniknews.com.tr/20230731/hazine-284-milyar-liralik-borclanmaya-gidecek-1074217133.html
Hazine 284 milyar liralık borçlanmaya gidecek
Hazine 284 milyar liralık borçlanmaya gidecek
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ağustos, eylül ve ekim aylarında toplam 284 milyar lira iç borçlanmaya gidecek. 31.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-31T20:37+0300
2023-07-31T20:37+0300
2023-07-31T20:37+0300
ekonomi
hazine ve maliye bakanlığı
borçlanma
iç borçlanma
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/08/1072171384_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_a3d34f00afd6100e8e1d9238f358656a.jpg
Bakanlığın ağustos-ekim dönemi iç borçlanma stratejisinde, ağustosta 152,8 milyar liralık iç borç servisine karşılık 136 milyar liralık, eylülde 73,8 milyar liralık iç borç servisine karşılık 80 milyar liralık, ekimde 66 milyar liralık iç borç servisine karşılık 68 milyar liralık iç borçlanma yapılması öngörülüyor.Ağustostaki iç borçlanmanın 79 milyar lirasının piyasadan, 1 milyar lirasının kamuya satışlardan, 56 milyar lirasının doğrudan satışlardan, eylüldeki iç borçlanmanın 76,6 milyar lirasının piyasadan, 3,4 milyar lirasının kamuya satışlardan, ekimdeki iç borçlanmanın ise 66,5 milyar lirasının piyasadan, 1,5 milyar lirasının kamuya satışlardan oluşması bekleniyor.Bu dönemde 21 tahvil ihalesi düzenlenecek ve 2 kira sertifikasının doğrudan satışı gerçekleştirilecek.Ağustosta 172,7 milyar, eylülde 96,8 milyar ve ekimde 81,2 milyar liralık ödeme yapılacak. Bu ödemelerin 58,3 milyar lirası dış borç servisinden oluşacak.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/08/1072171384_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_e903baaf01783b12abe35996c73a815a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
hazine ve maliye bakanlığı, borçlanma, iç borçlanma
hazine ve maliye bakanlığı, borçlanma, iç borçlanma
Hazine 284 milyar liralık borçlanmaya gidecek
Abone ol
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ağustos, eylül ve ekim aylarında toplam 284 milyar lira iç borçlanmaya gidecek.
Bakanlığın ağustos-ekim dönemi iç borçlanma stratejisinde, ağustosta 152,8 milyar liralık iç borç servisine karşılık 136 milyar liralık, eylülde 73,8 milyar liralık iç borç servisine karşılık 80 milyar liralık, ekimde 66 milyar liralık iç borç servisine karşılık 68 milyar liralık iç borçlanma yapılması öngörülüyor.
Ağustostaki iç borçlanmanın 79 milyar lirasının piyasadan, 1 milyar lirasının kamuya satışlardan, 56 milyar lirasının doğrudan satışlardan, eylüldeki iç borçlanmanın 76,6 milyar lirasının piyasadan, 3,4 milyar lirasının kamuya satışlardan, ekimdeki iç borçlanmanın ise 66,5 milyar lirasının piyasadan, 1,5 milyar lirasının kamuya satışlardan oluşması bekleniyor.
Bu dönemde 21 tahvil ihalesi düzenlenecek ve 2 kira sertifikasının doğrudan satışı gerçekleştirilecek.
Ağustosta 172,7 milyar, eylülde 96,8 milyar ve ekimde 81,2 milyar liralık ödeme yapılacak. Bu ödemelerin 58,3 milyar lirası dış borç servisinden oluşacak.