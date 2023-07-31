https://sputniknews.com.tr/20230731/hasta-karisini-oldurmekle-suclanan-ingilize-2-yil-hapis-cezasi-1074198151.html
Hasta karısını öldürmekle suçlanan İngiliz’e 2 yıl hapis cezası
Hasta karısını öldürmekle suçlanan İngiliz’e 2 yıl hapis cezası
Güney Kıbrıs'ta kan kanseri karısını öldürmekle suçlanan 76 yaşındaki İngiltere vatandaşı David Hunter'a bugün görülen duruşmada 'adam öldürmekten' 2 yıl hapis... 31.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-31T13:19+0300
2023-07-31T13:19+0300
2023-07-31T13:19+0300
dünya
güney kıbrıs
ingiliz
öldürme
kasten öldürme
cinayet
kanser
taksirle öldürme
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Güney Kıbrıs'ta İngiltere vatandaşı David Hunter'a yönelik kan kanseri karısını 'kasıtlı öldürmek' suçlamasının 'taksirli öldürme' suçuna çevrilmesinin ardından bugün karar duruşması görüldü.Mahkeme tarafından Hunter’a 2 yıl hapis cezası verilirken, 19 aydır cezaevinde olan 76 yaşındaki İngiliz’in hukuk ekibi, hapishane yetkililerinin tahliye tarihini resmi olarak hesaplamasının ardından Hunter’ın bugün serbest bırakıldığını duyurdu.İngiltere vatandaşı emekli madenci David Hunter, 2021 yılının Aralık ayında kan kanseri karısı 74 yaşındaki Janice Hunter’ı boğarak öldürmekten suçlu bulunurken, karısının ölümünün cinayet değil 'yardımlı intihar' olduğunu ve kan kanseri olan eşinin 'sefaletine' son vermesi için kendisine 5 veya 6 hafta yalvardığını ileri sürmüştü.
https://sputniknews.com.tr/20230727/londra-polisinden-aciklama-sarkici-oconnorin-olumu-supheli-vaka-olarak-degerlendirilmiyor-1074065751.html
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güney kıbrıs, ingiliz, öldürme, kasten öldürme, cinayet, kanser, taksirle öldürme
güney kıbrıs, ingiliz, öldürme, kasten öldürme, cinayet, kanser, taksirle öldürme
Hasta karısını öldürmekle suçlanan İngiliz’e 2 yıl hapis cezası
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Güney Kıbrıs'ta kan kanseri karısını öldürmekle suçlanan 76 yaşındaki İngiltere vatandaşı David Hunter'a bugün görülen duruşmada 'adam öldürmekten' 2 yıl hapis cezası verildi.
Güney Kıbrıs'ta İngiltere vatandaşı David Hunter'a yönelik kan kanseri karısını 'kasıtlı öldürmek' suçlamasının 'taksirli öldürme' suçuna çevrilmesinin ardından bugün karar duruşması görüldü.
Mahkeme tarafından Hunter’a 2 yıl hapis cezası verilirken, 19 aydır cezaevinde olan 76 yaşındaki İngiliz’in hukuk ekibi, hapishane yetkililerinin tahliye tarihini resmi olarak hesaplamasının ardından Hunter’ın bugün serbest bırakıldığını duyurdu.
İngiltere vatandaşı emekli madenci David Hunter, 2021 yılının Aralık ayında kan kanseri karısı 74 yaşındaki Janice Hunter’ı boğarak öldürmekten suçlu bulunurken, karısının ölümünün cinayet değil 'yardımlı intihar' olduğunu ve kan kanseri olan eşinin 'sefaletine' son vermesi için kendisine 5 veya 6 hafta yalvardığını ileri sürmüştü.