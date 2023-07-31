https://sputniknews.com.tr/20230731/esenyurtta-tekel-bayisindeki-cinayette-gozalti-sayisi-3e-yukseldi-1074199411.html

Esenyurt'ta tekel bayisindeki cinayette gözaltı sayısı 3'e yükseldi

Esenyurt'ta tekel bayisindeki cinayette gözaltı sayısı 3'e yükseldi

Esenyurt'ta 2 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin zanlılara yardım ettiği belirlenen bir kişi daha gözaltına alındı. Toplam gözaltı sayısı 3... 31.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-31T13:42+0300

2023-07-31T13:42+0300

2023-07-31T13:50+0300

türkiye

esenyurt

tekel bayi

cinayet

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Esenyurt'ta tekel bayisinde 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya karıştığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli sayısı 3'e yükseldi. Silahlı saldırıya ilişkin zanlılara yardım ettiği belirlenen bir kişi daha gözaltına alındı. Emniyete götürülen zanlının işlemlerine başlandı.Sabah saatlerinde İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olayın şüphelilerinden M.Ö.'den sonra S.Ö.'nün de yakalandığını söyledi. Dün gözaltına alınan şüpheli M.Ö. hakkında Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ek gözaltı kararı verilmişti.Cinayetteki ayrıntılar belli olduCinayetin nedeninin 2 aile arasındaki borç kavgası olduğu öğrenildi. İddiaya göre saldırganlar, alacaklı oldukları baba Erzen’den borcun ödenmesini istedi. Paralarını alamayınca konuyu mahkemeye taşıyan zanlılar, icra takibi başlattı. Bu durum karşısında öfkelenen baba Erzen, WhatsApp'tan küfürlü bir durum paylaştı. Baba Erzen’i bulmak için tekel bayiine gelen silahlı saldırganlar, Yusuf Erzen, Yunus Emre Erzen ve Batuhan Bayındır’ı gördü. Erzen kardeşlerden babalarını çağırmalarını isteyen saldırganlar, daha sonra çıkan arbedede ortalığı savaş alanına çevirdi. Geçtiğimiz aylarda ise Erzen ailesinin büyük oğlunun saldırganlardan birini silahla yaraladığı ve şu anda cezaevinde olduğu öğrenildi.Ne olmuştu?Esenyurt'ta bir tekel bayisine giden bir gruptakilerden biri burada bir süre tartıştığı Yunus Emre Erzen (24), Batuhan Bayındır (20) ve Yusuf Erzen'e (21) ateş etmişti.Şüpheliler olayın ardından kaçarken, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastaneye kaldırılan yaralılardan Yunus Emre Erzen ve Batuhan Bayındır hayatını kaybetmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230731/tekel-bayisine-silahli-saldirida-suphelilerden-biri-daha-yakalandi-ayrintilar-ortaya-cikti-1074183959.html

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