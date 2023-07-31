https://sputniknews.com.tr/20230731/dunyada-her-yil-tutun-kullanimi-nedeniyle-87-milyon-insan-yasamini-yitiriyor-1074212951.html

Dünyada her yıl tütün kullanımı nedeniyle 8.7 milyon insan yaşamını yitiriyor

Dünyada her yıl tütün kullanımı nedeniyle 8.7 milyon insan yaşamını yitiriyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), her yıl tütün kullanımına bağlı olarak 8.7 milyon kişinin öldüğünü bildirdi. 31.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-31T18:10+0300

2023-07-31T18:10+0300

2023-07-31T18:10+0300

yaşam

sigara

dsö

dünya sağlık örgütü (dsö)

ölüm

artış

rapor

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DSÖ'nün küresel tütün salgınıyla ilgili 9. raporu yayımlandı. Tütün kullanıcılarının yaklaşık yarısına yakınının öldüğü belirtilen raporda, "Tütün her yıl 8 milyondan fazla kişiyi öldürüyor. Bunlar arasında pasif olarak sigara dumanına maruz kalan ve 1,3 milyon sigara içmeyen kişi de yer alıyor" ifadeleri kullanıldı.Dünya genelindeki 1.3 milyar tütün kullanıcısının yaklaşık yüzde 80'inin orta ve düşük gelirli ülkelerde yaşadığı kaydedilen açıklamada, 2020'de dünya nüfusunun yüzde 22.3'ünün tütün kullandığı, bu oranın erkeklerde yüzde 36.7 ve kadınlarda ise yüzde 7.8 olduğu belirtildi.Raporda, dünya nüfusunun yüzde 71'ine tekabül eden 5.6 milyar kişinin, bugün ölümcül tütün kullanımından hayatları kurtarmak için uygulanan en iyi politikalardan en az biriyle korunduğu ve bu rakamın 2007'ye kıyasla 5 kat arttığı vurgulandı.Tütün kullanıımında düşüş gözlemleniyor DSÖ'nün Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi kapsamında son 15 yıldır tanıttığı tütünle mücadele stratejisi (MPOWER) sayesinde tütün kullanımında düşüş olduğu aktarılan açıklamada, "Bu azalmanın olmaması halinde bugün tahminen dünyada 300 milyon daha fazla sigara tiryakisi olacaktı" denildi.Raporda, halkı pasif içicilikten korumaya odaklanılırken, ülkelerin neredeyse yüzde 40'ında halka açık alanlarda 'tamamen sigara içilmeyen kapalı alanların' olduğunun altını çizildi.Dumansız ortamların temiz hava solunmasına yardımcı olduğu, halkı ölümcül pasif içicilikten koruduğu ve insanları tütünü bırakmaya motive ettiği vurgulanan raporda, bu ortamların sigarayı normalleştirmediği gibi gençlerin sigara veya elektronik sigaraya başlamasını önlemeye yardımcı olduğu da belirtildi.Raporda, ülkelerin tütün kontrolünde kaydettiği ilerleme derecelendirilirken, Mauritius ve Hollanda'nın da şimdiye kadar yalnızca Brezilya ve Türkiye'nin başardığı tüm MPOWER önlemlerinde en iyi uygulama düzeyine ulaştığı yer aldı.44 ülkenin MPOWER önlemlerini uygulamadığı ve tütün sağlığı konusunda korumasız durumda olduğu bildirilen raporda, 53 ülkenin sağlık tesislerinde de sigara içme yasağının tam olarak uygulanmadığı ifade edildi.DSÖ'ye üye ülkelerin Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi'ni 2003'te kabul ettiği ve şu anda 182 ülkenin bu anlaşmaya taraf olduğu da kaydedildi.

https://sputniknews.com.tr/20230710/sigaraya-zam-geldi-1073357795.html

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sigara, dsö, dünya sağlık örgütü (dsö), ölüm, artış, rapor