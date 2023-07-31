https://sputniknews.com.tr/20230731/danimarka-kuran-i-kerime-yonelik-saldirilari-engellemek-icin-yasal-yollar-arayacak-1074186230.html
Danimarka, Kur’an-ı Kerim’e yönelik saldırıları engellemek için yasal yollar arayacak
Danimarka, Kur’an-ı Kerim’e yönelik saldırıları engellemek için yasal yollar arayacak
Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, Danimarka hükümetinin Kur’an-ı Kerim’e yönelik saldırıları önlemek için yasal yollar arayacağını aktardı. 31.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-31T09:46+0300
2023-07-31T09:46+0300
2023-07-31T09:46+0300
dünya
danimarka
lars lokke rasmussen
kuran
saldırı
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Danimarka ve İsveç’te Kur’an-ı Kerim’e yönelik saldırılar devam ederken, Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, Danimarka hükümetinin Kur’an-ı Kerim’e yönelik saldırıları önlemek için yasal yollar arayacağını aktardı.Rasmussen yaptığı açıklamada, "Yakma olayları, birkaç kişi tarafından gerçekleştirilen son derece saldırgan ve pervasız eylemlerdir. Bu birkaç kişi, Danimarka toplumunun üzerine inşa edildiği değerleri temsil etmiyor. Danimarka hükümeti bu nedenle, örneğin diğer ülkelerin, kültürlerin ve dinlerin aşağılandığı ve bunun Danimarka için, özellikle de güvenlik açısından önemli olumsuz sonuçları olabileceği özel durumlara müdahale etme ihtimallerini araştıracak” dedi.Rasmussen, bu konuda alınacak tedbirlerin anayasal olarak korunan ifade özgürlüğü çerçevesinde ve Danimarka'da ifade özgürlüğünün çok geniş bir kapsama sahip olduğu gerçeğini değiştirmeyecek şekilde yapılması gerektiğini ileri sürdü.Danimarka ve İsveç’te aralarında Türkiye Büyükelçiliğinin de bulunduğu çok sayıda ülkenin büyükelçilikleri önünde Kur’an-ı Kerim ateşe verilmişti.
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danimarka, lars lokke rasmussen, kuran, saldırı
danimarka, lars lokke rasmussen, kuran, saldırı
Danimarka, Kur’an-ı Kerim’e yönelik saldırıları engellemek için yasal yollar arayacak
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Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, Danimarka hükümetinin Kur’an-ı Kerim’e yönelik saldırıları önlemek için yasal yollar arayacağını aktardı.
Danimarka ve İsveç’te Kur’an-ı Kerim’e yönelik saldırılar devam ederken, Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, Danimarka hükümetinin Kur’an-ı Kerim’e yönelik saldırıları önlemek için yasal yollar arayacağını aktardı.
Rasmussen yaptığı açıklamada, "Yakma olayları, birkaç kişi tarafından gerçekleştirilen son derece saldırgan ve pervasız eylemlerdir. Bu birkaç kişi, Danimarka toplumunun üzerine inşa edildiği değerleri temsil etmiyor. Danimarka hükümeti bu nedenle, örneğin diğer ülkelerin, kültürlerin ve dinlerin aşağılandığı ve bunun Danimarka için, özellikle de güvenlik açısından önemli olumsuz sonuçları olabileceği özel durumlara müdahale etme ihtimallerini araştıracak” dedi.
Rasmussen, bu konuda alınacak tedbirlerin anayasal olarak korunan ifade özgürlüğü çerçevesinde ve Danimarka'da ifade özgürlüğünün çok geniş bir kapsama sahip olduğu gerçeğini değiştirmeyecek şekilde yapılması gerektiğini ileri sürdü.
Danimarka ve İsveç’te aralarında Türkiye Büyükelçiliğinin de bulunduğu çok sayıda ülkenin büyükelçilikleri önünde Kur’an-ı Kerim ateşe verilmişti.