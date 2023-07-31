https://sputniknews.com.tr/20230731/corumda-kadin-cinayeti-polis-esi-gozaltinda-1074219887.html
Çorum'da kadın cinayeti: Polis eşi gözaltında
Çorum'da kadın cinayeti: Polis eşi gözaltında
Çorum'un Sungurlu ilçesinde boşanma aşamasındaki bir çocuk annesi kadın, başından ve göğsünden vurulmuş halde yol kenarında ölü bulundu. Soruşturmada öldürülen... 31.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-31T23:34+0300
2023-07-31T23:34+0300
2023-07-31T23:48+0300
yaşam
çorum
kadın cinayeti
polis
gözaltı
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Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı Demirşeyh Köyü yolu Topaktaş mevkisindeki çalılık bir alanda hareketsiz yatan kadını görenler jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, başından ve göğsünden vurulan kadının hayatını kaybettiğini belirledi.Yapılan incelemede öldürülen kadının bir çocuk annesi 35 yaşındaki Gülten Ataklı olduğu tespit edilerek, ailesine haber verildi. Haberi alan yakınları sinir krizi geçirirken, Gülten Ataklı'nın polis memuru olan eşi M.A ile boşanma aşamasında olduğu ve bir süredir ayrı yaşadığı öğrenildi.Polis ekipleri olaydan sonra kayıplara karışan ve Samsun’da polis memuru olarak görev yaptığı belirten eşi M.A.'yı, Samsun’un Havza ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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çorum, kadın cinayeti, polis, gözaltı
çorum, kadın cinayeti, polis, gözaltı
Çorum'da kadın cinayeti: Polis eşi gözaltında
23:34 31.07.2023 (güncellendi: 23:48 31.07.2023) Abone ol
Çorum'un Sungurlu ilçesinde boşanma aşamasındaki bir çocuk annesi kadın, başından ve göğsünden vurulmuş halde yol kenarında ölü bulundu. Soruşturmada öldürülen kadının polis memuru olan eşi gözaltına alındı.
Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı Demirşeyh Köyü yolu Topaktaş mevkisindeki çalılık bir alanda hareketsiz yatan kadını görenler jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, başından ve göğsünden vurulan kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
Yapılan incelemede öldürülen kadının bir çocuk annesi 35 yaşındaki Gülten Ataklı olduğu tespit edilerek, ailesine haber verildi. Haberi alan yakınları sinir krizi geçirirken, Gülten Ataklı'nın polis memuru olan eşi M.A ile boşanma aşamasında olduğu ve bir süredir ayrı yaşadığı öğrenildi.
Polis ekipleri olaydan sonra kayıplara karışan ve Samsun’da polis memuru olarak görev yaptığı belirten eşi M.A.'yı, Samsun’un Havza ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.