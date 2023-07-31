https://sputniknews.com.tr/20230731/corumda-kadin-cinayeti-polis-esi-gozaltinda-1074219887.html

Çorum'da kadın cinayeti: Polis eşi gözaltında

Çorum'da kadın cinayeti: Polis eşi gözaltında

Çorum'un Sungurlu ilçesinde boşanma aşamasındaki bir çocuk annesi kadın, başından ve göğsünden vurulmuş halde yol kenarında ölü bulundu. Soruşturmada öldürülen... 31.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-31T23:34+0300

2023-07-31T23:34+0300

2023-07-31T23:48+0300

yaşam

çorum

kadın cinayeti

polis

gözaltı

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Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı Demirşeyh Köyü yolu Topaktaş mevkisindeki çalılık bir alanda hareketsiz yatan kadını görenler jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, başından ve göğsünden vurulan kadının hayatını kaybettiğini belirledi.Yapılan incelemede öldürülen kadının bir çocuk annesi 35 yaşındaki Gülten Ataklı olduğu tespit edilerek, ailesine haber verildi. Haberi alan yakınları sinir krizi geçirirken, Gülten Ataklı'nın polis memuru olan eşi M.A ile boşanma aşamasında olduğu ve bir süredir ayrı yaşadığı öğrenildi.Polis ekipleri olaydan sonra kayıplara karışan ve Samsun’da polis memuru olarak görev yaptığı belirten eşi M.A.'yı, Samsun’un Havza ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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çorum, kadın cinayeti, polis, gözaltı