https://sputniknews.com.tr/20230731/cinde-sel-sularina-kapilan-yasli-adami-otobus-surucusu-kurtardi-1074203744.html

Çin’de sel sularına kapılan yaşlı adamı otobüs sürücüsü kurtardı

Çin’de sel sularına kapılan yaşlı adamı otobüs sürücüsü kurtardı

Çin’de Doksuri Tayfunu nedeniyle görülen şiddetli yağışlarda sular altında kalan bir yolda sel sularına kapılan adamı otobüs sürücüsü uzun uğraşlar sonucu... 31.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-31T14:55+0300

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şoför

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Çin’de etkili olan Doksuri Tayfunu ülke genelinde şiddetli yağışa neden olurken ülkenin doğusundaki Shandong eyaletine bağlı Jinan kentinde sel sularına kapılan bir adam son anda kurtarıldı. Cuma günü yaşanan olayda, bir otobüs sürücüsü sular altında kalan yolda otobüsü yavaş yavaş ilerletirken hemen otobüsün önünde fark ettiği sel sularının sürüklediği enkazda mahsur kalan adamı kurtarmak için harekete geçti. Güvenlik kameraları tarafından an be an kaydedilen görüntülerde hızla otobüsten inan sürücü, yaşlı adamı kurtarmayı ilk denemede başaramasa da imdadına çevrede bulunanların yetiştiği görülüyor. Yaşlı adam, 6 kişinin uzun uğraşları sonucu kurtarılırken bir an bile düşünmeden yaşlı adama yardıma koşan otobüs sürücüsü ise takdir topladı.

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2023

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Çin’de sel sularına kapılan yaşlı adamı otobüs sürücüsü kurtardı Çin’de sel sularına kapılan yaşlı adamı otobüs sürücüsü kurtardı 2023-07-31T14:55+0300 true PT0M51S

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sel, yağış, şoför, video, видео