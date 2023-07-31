https://sputniknews.com.tr/20230731/cinde-sel-sularina-kapilan-yasli-adami-otobus-surucusu-kurtardi-1074203744.html
Çin’de sel sularına kapılan yaşlı adamı otobüs sürücüsü kurtardı
Çin’de sel sularına kapılan yaşlı adamı otobüs sürücüsü kurtardı
Çin’de Doksuri Tayfunu nedeniyle görülen şiddetli yağışlarda sular altında kalan bir yolda sel sularına kapılan adamı otobüs sürücüsü uzun uğraşlar sonucu... 31.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-31T14:55+0300
2023-07-31T14:55+0300
2023-07-31T14:57+0300
dünya
sel
yağış
şoför
video
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Çin’de etkili olan Doksuri Tayfunu ülke genelinde şiddetli yağışa neden olurken ülkenin doğusundaki Shandong eyaletine bağlı Jinan kentinde sel sularına kapılan bir adam son anda kurtarıldı. Cuma günü yaşanan olayda, bir otobüs sürücüsü sular altında kalan yolda otobüsü yavaş yavaş ilerletirken hemen otobüsün önünde fark ettiği sel sularının sürüklediği enkazda mahsur kalan adamı kurtarmak için harekete geçti. Güvenlik kameraları tarafından an be an kaydedilen görüntülerde hızla otobüsten inan sürücü, yaşlı adamı kurtarmayı ilk denemede başaramasa da imdadına çevrede bulunanların yetiştiği görülüyor. Yaşlı adam, 6 kişinin uzun uğraşları sonucu kurtarılırken bir an bile düşünmeden yaşlı adama yardıma koşan otobüs sürücüsü ise takdir topladı.
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Çin’de sel sularına kapılan yaşlı adamı otobüs sürücüsü kurtardı
Çin’de sel sularına kapılan yaşlı adamı otobüs sürücüsü kurtardı
2023-07-31T14:55+0300
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sel, yağış, şoför, video, видео
sel, yağış, şoför, video, видео
Çin’de sel sularına kapılan yaşlı adamı otobüs sürücüsü kurtardı
14:55 31.07.2023 (güncellendi: 14:57 31.07.2023) Abone ol
Çin’de Doksuri Tayfunu nedeniyle görülen şiddetli yağışlarda sular altında kalan bir yolda sel sularına kapılan adamı otobüs sürücüsü uzun uğraşlar sonucu kurtardı.
Çin’de etkili olan Doksuri Tayfunu ülke genelinde şiddetli yağışa neden olurken ülkenin doğusundaki Shandong eyaletine bağlı Jinan kentinde sel sularına kapılan bir adam son anda kurtarıldı.
Cuma günü yaşanan olayda, bir otobüs sürücüsü sular altında kalan yolda otobüsü yavaş yavaş ilerletirken hemen otobüsün önünde fark ettiği sel sularının sürüklediği enkazda mahsur kalan adamı kurtarmak için harekete geçti.
Güvenlik kameraları tarafından an be an kaydedilen görüntülerde hızla otobüsten inan sürücü, yaşlı adamı kurtarmayı ilk denemede başaramasa da imdadına çevrede bulunanların yetiştiği görülüyor.
Yaşlı adam, 6 kişinin uzun uğraşları sonucu kurtarılırken bir an bile düşünmeden yaşlı adama yardıma koşan otobüs sürücüsü ise takdir topladı.