https://sputniknews.com.tr/20230731/bryansk-bolgesinde-iha-saldirisinda-polis-binasinda-hasar-olustu-1074203787.html
Bryansk Bölgesi’nde İHA saldırısında polis binasında hasar oluştu
Bryansk Bölgesi’nde İHA saldırısında polis binasında hasar oluştu
Rusya’nın Ukrayna sınırındaki Bryansk Bölgesi’nde, gece saatlerinde insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırıda polis binasında hasarın meydana geldiği... 31.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-31T14:53+0300
2023-07-31T14:53+0300
2023-07-31T14:53+0300
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Braynsk Valisi Aleksandr Bogomaz, Telegram paylaşımında, “Ukrayna ordusu gece Trubçevsk ilçesine saldırı düzenledi. İlçe Emniyet Müdürlüğü binasına İHA düştü. Yaralanan yok” diye yazdı.Bogomaz, binanın pencerelerinde ve çatısında hasar oluştuğunu bildirerek olay yerinde acil müdahale servisinin çalıştığını kaydetti.
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rusya, bryansk, iha, saldırı
rusya, bryansk, iha, saldırı
Bryansk Bölgesi’nde İHA saldırısında polis binasında hasar oluştu
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Rusya’nın Ukrayna sınırındaki Bryansk Bölgesi’nde, gece saatlerinde insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırıda polis binasında hasarın meydana geldiği belirtildi.
Braynsk Valisi Aleksandr Bogomaz, Telegram
paylaşımında, “Ukrayna ordusu gece Trubçevsk ilçesine saldırı düzenledi. İlçe Emniyet Müdürlüğü binasına İHA düştü. Yaralanan yok” diye yazdı.
Bogomaz, binanın pencerelerinde ve çatısında hasar oluştuğunu bildirerek olay yerinde acil müdahale servisinin çalıştığını kaydetti.