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EKONOMİ
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Borsa günü rekorlarla tamamladı
Borsa günü rekorlarla tamamladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 2,12 değer kazanarak günü 7.216,96 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirirken... 31.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-31T18:46+0300
2023-07-31T18:46+0300
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borsa istanbul
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BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 149.68 puan artarken, toplam işlem hacmi 178.6 milyar lira rekor seviyede gerçekleşti.Bankacılık endeksi yüzde 0.43 ve holding endeksi yüzde 2.76 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 6.72 ile elektrik, en çok gerileyen ise yüzde 2.59 ile spor oldu.Küresel piyasalar yeni haftaya pozitif seyirle başlarken, gözler bu hafta İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararı ve ABD'de tarım dışı istihdam başta olmak üzere yoğun veri gündemine çevrildi.Analistler özellikle bu hafta açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin Amerikan Merkez Bankası'nın (Fed) bundan sonraki aksiyonlarına ilişkin daha fazla ip ucu vermesinin beklendiğini, Apple ve Amazon başta olmak üzere önemli şirketlerin bilançolarının da takip edileceğini söyledi.Yurt içinde de bu hafta itibarıyla bilanço takviminin yoğunlaşacağını aktaran analistler, hisse ve sektör bazlı oynaklıkların artabileceğini dile getirdi.Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), 378 baz puana düşerek 14 Eylül 2021'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.Yarın yurt içinde imalat sanayi PMI, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi PMI, ABD'de inşaat harcamaları, Almanya'da işsizlik oranının takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.250 ve 7.400 seviyesinin direnç, 7.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.
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borsa, borsa istanbul
borsa, borsa istanbul

Borsa günü rekorlarla tamamladı

18:46 31.07.2023
© İHABorsa İstanbul
Borsa İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2023
© İHA
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 2,12 değer kazanarak günü 7.216,96 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 7.256,61 puana taşıdı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 149.68 puan artarken, toplam işlem hacmi 178.6 milyar lira rekor seviyede gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 0.43 ve holding endeksi yüzde 2.76 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 6.72 ile elektrik, en çok gerileyen ise yüzde 2.59 ile spor oldu.
Küresel piyasalar yeni haftaya pozitif seyirle başlarken, gözler bu hafta İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararı ve ABD'de tarım dışı istihdam başta olmak üzere yoğun veri gündemine çevrildi.
Analistler özellikle bu hafta açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin Amerikan Merkez Bankası'nın (Fed) bundan sonraki aksiyonlarına ilişkin daha fazla ip ucu vermesinin beklendiğini, Apple ve Amazon başta olmak üzere önemli şirketlerin bilançolarının da takip edileceğini söyledi.
Yurt içinde de bu hafta itibarıyla bilanço takviminin yoğunlaşacağını aktaran analistler, hisse ve sektör bazlı oynaklıkların artabileceğini dile getirdi.
Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), 378 baz puana düşerek 14 Eylül 2021'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.
Yarın yurt içinde imalat sanayi PMI, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi PMI, ABD'de inşaat harcamaları, Almanya'da işsizlik oranının takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.250 ve 7.400 seviyesinin direnç, 7.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.
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