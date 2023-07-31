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https://sputniknews.com.tr/20230731/bakan-mehmet-nuri-ersoy-acikladi-airbnb-duzenlemesi-geliyor-1074206382.html
Bakan Mehmet Nuri Ersoy açıkladı: Airbnb düzenlemesi geliyor
Bakan Mehmet Nuri Ersoy açıkladı: Airbnb düzenlemesi geliyor
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “2023 Yılı Değerlendirme Toplantısı” sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Ersoy’a, Airbnb üzerinden... 31.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-31T16:06+0300
2023-07-31T16:06+0300
türkiye
turizm
airbnb
mehmet nuri ersoy
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Türkiye’nin ilk 6 aydaki turizm geliri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27 artış göstererek 21 milyar 734 milyon dolar olarak gerçekleşti. Aynı dönemde ziyaretçi sayısı ise yüzde 17,5 artışla 22 milyon 945 bin oldu.Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2023 yılı ilk 6 aylık turizm verilerini açıkladı. Buna göre, turizm geliri ilk 6 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27 artış göstererek 21 milyar 734 milyon dolar, ziyaretçi sayısı ise yüzde 17,5 artışla 22 milyon 945 bin olarak gerçekleşti. Bakan Ersoy, “Deprem ve seçim sürecinin etkilerine rağmen Türkiye bu gerçekleşmeleri yakaladı” dedi.Turizm verilerinde ortalama kalış süreleri ve kişi başı gecelik harcamaların önemine değinen Bakan Ersoy, “Geçen yılın aynı döneminde 10,5 olan gecelik konaklama ise 9,9 geceye geriledi. Kişi başı gecelik harcama yüzde 11,9 artarak 99,9 dolara yükseldi. Bu çok önemli bir rakam. 2017 yılına kadar kişi başı gecelik gelirimiz 62 dolara kadar düşmüştü. Şimdi 100 dolara yaklaştı” dedi.Bakan Ersoy, Türkiye'nin dünyada en fazla etkili tanıtım yapan ülke olduğunu söyleyerek, "Yeni destinasyonlar üzerinde çalışıyoruz. Sosyal medyada dijital pazarlama diye baktığınızda; 5 yıl önce ilk 20’ye giremeyen Türkiye şu anda ikinciliğe geldi. Tiktok’ta 3’üncü sıraya kadar geldi" diye konuştu.Sürdürülebilir turizmle ilgili çalışmalar hakkında bilgi veren Bakan Ersoy, “Sürdürülebilirlik gelecekteki en büyük kriterlerden birisi olacak. Türkiye dünyanın en büyük çatı platformu olan GSTC ile 3 yıllık bir protokol yaptı. Üç aşamalı bir program, 2023 sonuna kadar birinci kriter yani yüzde 30’u gerçekleşmiş oluyor, 2025 sonuna kadar yüzde 70’i gerçekleşmesi gerekiyor. 2023 sonuna kadar da yüzde yüze kriterlerin gerçekleşmesi gerekiyor. Hızla sertifika alan otel sayısı artmaya başladı. Şu an itibariyle 4 bin 132 otel sürdürülebilirlik belgesi aldı. Yıl sonuna kadar bakanlık belgeli otellerin tamamının sürdürülebilirlik belgesi almasını hedefliyoruz. Türkiye şu an itibariyle sürdürülebilir belgesi aşamasında birinci sıraya geldi” şeklinde konuştu.Ayasofya ve Galata Kulesi’nde restorasyon çalışmalarıBakan Ersoy, Ayasofya-i Kebir Câmi-i Şerifi ve Galata Kulesi’nde yapılacak restorasyon çalışmaları hakkında da bilgi verdi. Bakan Ersoy, ibadete açıldığından bu tarafa Ayasofya Camii’nin 21 milyon ziyaretçi aldığını söyleyerek, “Ayasofya’yla ilgili bilim kurulu oluşturduk. Bu bilim kurulunun çalışmaları doğrultusunda restorasyon çalışmaları yürütülecek. Çalışmalar neticelenmeye başladı. Statikle ilgili çalışmalar tamamlandıkça depreme karşı güçlendirmeyle ilgili ikinci restorasyon aşamasına geçiliyor. Öncelikli olarak kurul onaylı restorasyon projesi doğrultusunda beton harç temizliği, kubbelerde eskiyen kurşun yüzler kaldırılacak, kubbenin altındaki çatlak ve yarıkların onarımıyla ilgili çalışma yapılacak. Sonra tekrar kurşun örtü onarılarak yerine monte edilecek” dedi.Minareler sökülüp onarılacakÖnemli bir diğer çalışmanın minarelerde sürdürüleceğini belirten Bakan Ersoy, "Bilim kurulunun önerileri doğrultusunda minarelerden ilk olarak İkinci Beyazıt minaresi sökülecek. Minare onarımları tamamlandıktan sonra yeniden yerine yerleştirilecek. Diğer minarelerde de bilim kurulumuzun statikle ilgili çalışmaları sürüyor. Gerekli görüldüğü anda onlarında restorasyonunu sağlayacağız. Bütün bu çalışmalarda Ayasofya ziyaret ve ibadete kapatılmayacak, açık olacak. Bir web sitesinden yapılacak işlemleri, bilim kurulu raporlarını bu haftadan itibaren ayasofyacamii.gov.tr adresinde yayınlamaya başlayacağız.Galata Kulesi'nin külahı sökülecekGalata Kulesi’yle ilgili restorasyon çalışmalarında ebabil kuşlarının göç mevsimine geldiğinden dolayı dış cephede iskeleyi onarımı tamamlanmadan sökmek durumunda kalmıştık. Şimdi önümüzdeki ay itibariyle çevre güvenliği sağlanarak dış cephedeki düzenlemeler elden geçirilecek. Eylül itibariyle ebabil kuşlarının buradan ayrıldıktan sonra özellikle külahta daha önce yapılamayan çalışmalar gerçekleştirilecek. Külah sökülüp altındaki yapı onarılacak ve sonra külah yeniden monte edilecek.2021 yılında Galata Kulesi 564 bin ziyaretçi aldı, 2022 yılında 1 milyon 267 bin ziyaretçi ve 2023 yılı ilk 6 ayında 700 binden fazla ziyaretçi aldı. Türkiye’de Topkapı Sarayı’ndan sonra en fazla ziyaretçi kabul eden tarihi merkez haline geldi" şeklinde konuştu.Günlük kiralık evlere vergi ve belgelendirme zorunluluğuToplantının soru-cevap kısmında açıklamalar yapan Bakan Ersoy, günlük kiralık evlerle ilgili bir çalışma başlattıklarını belirterek, "Bu tarz kiralama yapanlara belgelendirme zorunluğu getirilecek, konaklayan kişileri düzenli olarak bildirilmeleri istenecek. Buradan elde edilen gelire de belli oranlarda vergi uygulanacak" dedi. Bakan Ersoy, "Mevzuatları şekillendiriyoruz, hepsi kayıtlı ekonomi haline getirilecek, günü birlik evlere karşı değiliz, sadece dünyada olduğu gibi belli bir belgelendirme ile mevzuatlara uygun şekilde yapılması taraftarıyız. Bu da bir turizm şeklidir, çok talebi var" şeklinde konuştu.(Görevimiz Tehlike çekimi) “Bir densizin yaptığıyla iptal olmaz”Bakan Ersoy, Görevimiz Tehlike filminin Kapalıçarşı çekimlerinin iptal edildiği yönünde çıkan haberlere ilişkin sorulan soruya; “Biri densizlik yaptı diye iptal olmaz. Biz bakanlık olarak 5 yıl önceki Türkiye değiliz, dünyaya rekabet eder hale getirdik. Gerekenleri yapıyoruz, densizlik yapanlar da kendilerini düzeltirlerse daha iyi sonuçlar alabiliriz” diye konuştu.“Turizm hedeflerimizde sapma yok”Bakan Ersoy, toplanan ön veriler ışığında Temmuz ayında geçen yıla göre ziyaretçi sayılarında artış öngörüldüğünü, yabancı ziyaretçide 7 milyona ulaşılacağını gidişatın artış yönünde trendini koruyacağını belirterek, “Türkiye yıl sonu hedeflerine uygun olarak ilerliyor, hedefte bir sapma bulunmuyor” dedi.
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turizm, airbnb, mehmet nuri ersoy
turizm, airbnb, mehmet nuri ersoy

Bakan Mehmet Nuri Ersoy açıkladı: Airbnb düzenlemesi geliyor

16:06 31.07.2023
© AFP 2023Airbnb
Airbnb - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2023
© AFP 2023
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “2023 Yılı Değerlendirme Toplantısı” sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Ersoy’a, Airbnb üzerinden günlük kiralanabilen evlere yönelik soru yöneltildi. Bakan Ersoy, günübirlik kiralanan evlere sertifika belgelendirme şartı getireceklerini söyledi.
Türkiye’nin ilk 6 aydaki turizm geliri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27 artış göstererek 21 milyar 734 milyon dolar olarak gerçekleşti. Aynı dönemde ziyaretçi sayısı ise yüzde 17,5 artışla 22 milyon 945 bin oldu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2023 yılı ilk 6 aylık turizm verilerini açıkladı. Buna göre, turizm geliri ilk 6 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27 artış göstererek 21 milyar 734 milyon dolar, ziyaretçi sayısı ise yüzde 17,5 artışla 22 milyon 945 bin olarak gerçekleşti. Bakan Ersoy, “Deprem ve seçim sürecinin etkilerine rağmen Türkiye bu gerçekleşmeleri yakaladı” dedi.

Turizm verilerinde ortalama kalış süreleri ve kişi başı gecelik harcamaların önemine değinen Bakan Ersoy, “Geçen yılın aynı döneminde 10,5 olan gecelik konaklama ise 9,9 geceye geriledi. Kişi başı gecelik harcama yüzde 11,9 artarak 99,9 dolara yükseldi. Bu çok önemli bir rakam. 2017 yılına kadar kişi başı gecelik gelirimiz 62 dolara kadar düşmüştü. Şimdi 100 dolara yaklaştı” dedi.

Bakan Ersoy, Türkiye'nin dünyada en fazla etkili tanıtım yapan ülke olduğunu söyleyerek, "Yeni destinasyonlar üzerinde çalışıyoruz. Sosyal medyada dijital pazarlama diye baktığınızda; 5 yıl önce ilk 20’ye giremeyen Türkiye şu anda ikinciliğe geldi. Tiktok’ta 3’üncü sıraya kadar geldi" diye konuştu.

Sürdürülebilir turizmle ilgili çalışmalar hakkında bilgi veren Bakan Ersoy, “Sürdürülebilirlik gelecekteki en büyük kriterlerden birisi olacak. Türkiye dünyanın en büyük çatı platformu olan GSTC ile 3 yıllık bir protokol yaptı. Üç aşamalı bir program, 2023 sonuna kadar birinci kriter yani yüzde 30’u gerçekleşmiş oluyor, 2025 sonuna kadar yüzde 70’i gerçekleşmesi gerekiyor. 2023 sonuna kadar da yüzde yüze kriterlerin gerçekleşmesi gerekiyor. Hızla sertifika alan otel sayısı artmaya başladı. Şu an itibariyle 4 bin 132 otel sürdürülebilirlik belgesi aldı. Yıl sonuna kadar bakanlık belgeli otellerin tamamının sürdürülebilirlik belgesi almasını hedefliyoruz. Türkiye şu an itibariyle sürdürülebilir belgesi aşamasında birinci sıraya geldi” şeklinde konuştu.

Ayasofya ve Galata Kulesi’nde restorasyon çalışmaları

Bakan Ersoy, Ayasofya-i Kebir Câmi-i Şerifi ve Galata Kulesi’nde yapılacak restorasyon çalışmaları hakkında da bilgi verdi. Bakan Ersoy, ibadete açıldığından bu tarafa Ayasofya Camii’nin 21 milyon ziyaretçi aldığını söyleyerek, “Ayasofya’yla ilgili bilim kurulu oluşturduk. Bu bilim kurulunun çalışmaları doğrultusunda restorasyon çalışmaları yürütülecek. Çalışmalar neticelenmeye başladı. Statikle ilgili çalışmalar tamamlandıkça depreme karşı güçlendirmeyle ilgili ikinci restorasyon aşamasına geçiliyor. Öncelikli olarak kurul onaylı restorasyon projesi doğrultusunda beton harç temizliği, kubbelerde eskiyen kurşun yüzler kaldırılacak, kubbenin altındaki çatlak ve yarıkların onarımıyla ilgili çalışma yapılacak. Sonra tekrar kurşun örtü onarılarak yerine monte edilecek” dedi.

Minareler sökülüp onarılacak

Önemli bir diğer çalışmanın minarelerde sürdürüleceğini belirten Bakan Ersoy, "Bilim kurulunun önerileri doğrultusunda minarelerden ilk olarak İkinci Beyazıt minaresi sökülecek. Minare onarımları tamamlandıktan sonra yeniden yerine yerleştirilecek. Diğer minarelerde de bilim kurulumuzun statikle ilgili çalışmaları sürüyor. Gerekli görüldüğü anda onlarında restorasyonunu sağlayacağız. Bütün bu çalışmalarda Ayasofya ziyaret ve ibadete kapatılmayacak, açık olacak. Bir web sitesinden yapılacak işlemleri, bilim kurulu raporlarını bu haftadan itibaren ayasofyacamii.gov.tr adresinde yayınlamaya başlayacağız.

Galata Kulesi'nin külahı sökülecek

Galata Kulesi’yle ilgili restorasyon çalışmalarında ebabil kuşlarının göç mevsimine geldiğinden dolayı dış cephede iskeleyi onarımı tamamlanmadan sökmek durumunda kalmıştık. Şimdi önümüzdeki ay itibariyle çevre güvenliği sağlanarak dış cephedeki düzenlemeler elden geçirilecek. Eylül itibariyle ebabil kuşlarının buradan ayrıldıktan sonra özellikle külahta daha önce yapılamayan çalışmalar gerçekleştirilecek. Külah sökülüp altındaki yapı onarılacak ve sonra külah yeniden monte edilecek.
2021 yılında Galata Kulesi 564 bin ziyaretçi aldı, 2022 yılında 1 milyon 267 bin ziyaretçi ve 2023 yılı ilk 6 ayında 700 binden fazla ziyaretçi aldı. Türkiye’de Topkapı Sarayı’ndan sonra en fazla ziyaretçi kabul eden tarihi merkez haline geldi" şeklinde konuştu.

Günlük kiralık evlere vergi ve belgelendirme zorunluluğu

Toplantının soru-cevap kısmında açıklamalar yapan Bakan Ersoy, günlük kiralık evlerle ilgili bir çalışma başlattıklarını belirterek, "Bu tarz kiralama yapanlara belgelendirme zorunluğu getirilecek, konaklayan kişileri düzenli olarak bildirilmeleri istenecek. Buradan elde edilen gelire de belli oranlarda vergi uygulanacak" dedi. Bakan Ersoy, "Mevzuatları şekillendiriyoruz, hepsi kayıtlı ekonomi haline getirilecek, günü birlik evlere karşı değiliz, sadece dünyada olduğu gibi belli bir belgelendirme ile mevzuatlara uygun şekilde yapılması taraftarıyız. Bu da bir turizm şeklidir, çok talebi var" şeklinde konuştu.

(Görevimiz Tehlike çekimi) “Bir densizin yaptığıyla iptal olmaz”

Bakan Ersoy, Görevimiz Tehlike filminin Kapalıçarşı çekimlerinin iptal edildiği yönünde çıkan haberlere ilişkin sorulan soruya; “Biri densizlik yaptı diye iptal olmaz. Biz bakanlık olarak 5 yıl önceki Türkiye değiliz, dünyaya rekabet eder hale getirdik. Gerekenleri yapıyoruz, densizlik yapanlar da kendilerini düzeltirlerse daha iyi sonuçlar alabiliriz” diye konuştu.

“Turizm hedeflerimizde sapma yok”

Bakan Ersoy, toplanan ön veriler ışığında Temmuz ayında geçen yıla göre ziyaretçi sayılarında artış öngörüldüğünü, yabancı ziyaretçide 7 milyona ulaşılacağını gidişatın artış yönünde trendini koruyacağını belirterek, “Türkiye yıl sonu hedeflerine uygun olarak ilerliyor, hedefte bir sapma bulunmuyor” dedi.
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