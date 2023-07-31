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Bakan Koca sağlıkçılar için ikinci 'Beyaz Reform' dönemini başlattıklarını duyurdu
Bakan Koca sağlıkçılar için ikinci 'Beyaz Reform' dönemini başlattıklarını duyurdu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarına gönderdiği mektupta, çalışma şartlarının daha fazla iyileştirilmesi amacıyla ikinci "Beyaz Reform" dönemini... 31.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-31T21:49+0300
2023-07-31T21:49+0300
fahrettin koca
türkiye
sağlık
sağlık çalışanı
sağlık bakanlığı
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Bakan Koca, tüm sağlık çalışanlarına gönderdiği mektupta, büyük bir sağlık savaşımı verdikleri günlerin ertesinden başlayarak sağlık meslek grubu mensuplarına tüm yönleriyle daha yüksek saygınlık kazandırma, çalışma şartlarını her bakımdan iyileştirme kararlılığı içinde olduklarını vurguladı.Bu amaçla Beyaz Reform sürecinde planlı, sonuç alıcı şekilde mevcut tüm imkanları harekete geçirmeye ve yeni imkanlar oluşturmaya çalıştıklarını ifade eden Koca, hep birlikte çözüme ortak olmanın, sağduyu içinde sonuç almanın örneğini yaşadıklarını, doğru tutumun şimdi de bu olduğunu belirtti.Koca, maddi iyileştirmelerden "malpraktis yasası"na kadar birçok reform örneğine değinerek, devletin ürettiği radikal çözümler ve köklü değişimlerle "Beyaz Reform" çalışmalarını yaptıklarını anlattı.Şimdi de Beyaz Reform'un ikinci döneminde, sağlıkta şiddetle daha etkin mücadele başta olmak üzere nöbet ücretlerinin artırılması, enflasyona karşı hakların korunması, sağlık çalışanlarına yapılan sabit ödemenin emekliliğe sayılması gibi konular üzerinde çalışıldığını bildirdi.Tamamlama aşamasında oldukları "Sağlıkta Şiddete Karşı Eylem Planı" çalışmasını yakında uygulama sürecine koyacaklarını belirten Koca, şöyle devam etti:Bakan Koca, yanlış zeminlerde ifade edilen taleplerin, hastaya hizmeti aksatan tutumların sağlık çalışanlarının itibarını zedeleyeceğinin altını çizerek, "Dönemsel haletiruhiyemizin, sorun çözme amacı yerine başka amaçlar güttüğünden pek emin olamayacağımız taraflarca fırsat bilinmesine izin vermemeliyiz. " ifadesini kullandı.Koca, üstesinden hep birlikte gelme kararlılığı gösterdikleri hiçbir sorunun olduğu gibi kalmayacağını belirterek, şunları kaydetti:
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fahrettin koca, sağlık, sağlık çalışanı, sağlık bakanlığı
fahrettin koca, sağlık, sağlık çalışanı, sağlık bakanlığı

Bakan Koca sağlıkçılar için ikinci 'Beyaz Reform' dönemini başlattıklarını duyurdu

21:49 31.07.2023
© AAFahrettin Koca
Fahrettin Koca - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2023
© AA
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarına gönderdiği mektupta, çalışma şartlarının daha fazla iyileştirilmesi amacıyla ikinci "Beyaz Reform" dönemini başlattıklarını bildirdi.
Bakan Koca, tüm sağlık çalışanlarına gönderdiği mektupta, büyük bir sağlık savaşımı verdikleri günlerin ertesinden başlayarak sağlık meslek grubu mensuplarına tüm yönleriyle daha yüksek saygınlık kazandırma, çalışma şartlarını her bakımdan iyileştirme kararlılığı içinde olduklarını vurguladı.
Bu amaçla Beyaz Reform sürecinde planlı, sonuç alıcı şekilde mevcut tüm imkanları harekete geçirmeye ve yeni imkanlar oluşturmaya çalıştıklarını ifade eden Koca, hep birlikte çözüme ortak olmanın, sağduyu içinde sonuç almanın örneğini yaşadıklarını, doğru tutumun şimdi de bu olduğunu belirtti.
Koca, maddi iyileştirmelerden "malpraktis yasası"na kadar birçok reform örneğine değinerek, devletin ürettiği radikal çözümler ve köklü değişimlerle "Beyaz Reform" çalışmalarını yaptıklarını anlattı.
Şimdi de Beyaz Reform'un ikinci döneminde, sağlıkta şiddetle daha etkin mücadele başta olmak üzere nöbet ücretlerinin artırılması, enflasyona karşı hakların korunması, sağlık çalışanlarına yapılan sabit ödemenin emekliliğe sayılması gibi konular üzerinde çalışıldığını bildirdi.
Tamamlama aşamasında oldukları "Sağlıkta Şiddete Karşı Eylem Planı" çalışmasını yakında uygulama sürecine koyacaklarını belirten Koca, şöyle devam etti:
"Uygulama öncesinde sizlerin de geliştirici düşüncelerini almayı arzu ediyorum. Bu vesile ile vermek istediğim iki önemli haber var: Beyaz Kod sisteminin bir alt aşaması olacak ve muhtemel bir riske karşı devreye girmeye hazır, polis karakoluyla irtibat halinde çalışacak yeni bir sistemin yazılımı tamamlanmak üzeredir. Öte yandan, polis ve güvenlik görevlisi sayısı da yakında artırılacak. Tüm sorunlara karşı başarıya ulaşmamız için bizim kararlılığımızın sizin desteğiniz ile bütünleşmesi gerekiyor."
Bakan Koca, yanlış zeminlerde ifade edilen taleplerin, hastaya hizmeti aksatan tutumların sağlık çalışanlarının itibarını zedeleyeceğinin altını çizerek, "Dönemsel haletiruhiyemizin, sorun çözme amacı yerine başka amaçlar güttüğünden pek emin olamayacağımız taraflarca fırsat bilinmesine izin vermemeliyiz. " ifadesini kullandı.
Koca, üstesinden hep birlikte gelme kararlılığı gösterdikleri hiçbir sorunun olduğu gibi kalmayacağını belirterek, şunları kaydetti:
"  Beyaz Reform'un ilk döneminde elde ettiğimiz kazanımlar ortada, sağlık çalışanları kadar hastaların da yararınadır. Bu ikili 'yarar' ilkesiyle yolumuza devam etmeliyiz. İlkemize zıt düşecek algıların oluşmasından kaçınmalıyız. Şimdi odaklanmamız gereken konu, Beyaz Reform'un ikinci dönemidir. İkinci 'Beyaz Reform' döneminin başlamış olduğu haberini her birinizle paylaşıyorum.   Sağlık sistemimiz ve sağlık çalışanlarımız için atılacak yeni adımların heyecanı ile sizlere çalışmalarınızda başarılar, insan hayatındaki yerinizi bilmenin mutluluğu ile dolu günler diliyorum."
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