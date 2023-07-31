https://sputniknews.com.tr/20230731/ator-2023te-turkiyeyi-26-milyon-rus-ziyaret-etti-1074218401.html
ATOR: 2023’te Türkiye’yi 2.6 milyon Rus ziyaret etti
ATOR: 2023’te Türkiye’yi 2.6 milyon Rus ziyaret etti
Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR), Rusya’dan Türkiye’ye giden turist sayısının bu yılın ilk yarısında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 79 artarak 2... 31.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-31T21:51+0300
2023-07-31T21:51+0300
2023-07-31T21:52+0300
ekonomi
rus
rus turist
türkiye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/09/10/1048962156_0:336:3043:2048_1920x0_80_0_0_8710c1d20d5a53ddbca9add9f0ff2032.jpg
ATOR’un açıklamasında, Rusya’dan Türkiye’ye giden turist sayısının, 2019’un Kovid öncesi dönemine göre sadece yüzde 3 az olduğu kaydedildi.Orandaki artışın, İstanbul’a çok sayıda kısa süreli transit ziyaretlerin sonucu olduğu kaydedildi. Bu tür ziyaretlerin genelin içindeki payı yüzde 70, yani bir milyondan fazla kişi olarak gerçekleşti. Bu, pandemi öncesine göre yüzde 195 ve geçen yılın aynı dönemine göre de iki kat daha fazla.Türkiye gelen Rus turistlerin sadece yarısının Antalya’ya gittiği kaydedildi. 2019’da bu oran yüzde 78’di. Bu yılın ilk yarısında Antalya’ya 1 milyon 300 bin, Muğla’ya 124 bin 300, İzmir’e de 21 bin Rus turist geldi.
https://sputniknews.com.tr/20230221/rusyadan-turkiyeye-vize-kolayligi-rezervasyon-yaptiranlar-turist-vizesi-alabilecek-1067321047.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/09/10/1048962156_312:0:3043:2048_1920x0_80_0_0_dc6f2e8ccc6e6377ba1904f87624b149.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rus, rus turist, türkiye
ATOR: 2023’te Türkiye’yi 2.6 milyon Rus ziyaret etti
21:51 31.07.2023 (güncellendi: 21:52 31.07.2023) Abone ol
Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR), Rusya’dan Türkiye’ye giden turist sayısının bu yılın ilk yarısında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 79 artarak 2 milyon 600 bini geçtiğini belirtti.
ATOR’un açıklamasında, Rusya’dan Türkiye’ye giden turist sayısının, 2019’un Kovid öncesi dönemine göre sadece yüzde 3 az olduğu kaydedildi.
Orandaki artışın, İstanbul’a çok sayıda kısa süreli transit ziyaretlerin sonucu olduğu kaydedildi. Bu tür ziyaretlerin genelin içindeki payı yüzde 70, yani bir milyondan fazla kişi olarak gerçekleşti. Bu, pandemi öncesine göre yüzde 195 ve geçen yılın aynı dönemine göre de iki kat daha fazla.
Türkiye gelen Rus turistlerin sadece yarısının Antalya’ya gittiği kaydedildi. 2019’da bu oran yüzde 78’di. Bu yılın ilk yarısında Antalya’ya 1 milyon 300 bin, Muğla’ya 124 bin 300, İzmir’e de 21 bin Rus turist geldi.