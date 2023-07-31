https://sputniknews.com.tr/20230731/ator-2023te-turkiyeyi-26-milyon-rus-ziyaret-etti-1074218401.html

ATOR: 2023’te Türkiye’yi 2.6 milyon Rus ziyaret etti

ATOR: 2023’te Türkiye’yi 2.6 milyon Rus ziyaret etti

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR), Rusya’dan Türkiye’ye giden turist sayısının bu yılın ilk yarısında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 79 artarak 2... 31.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-31T21:51+0300

2023-07-31T21:51+0300

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ekonomi

rus

rus turist

türkiye

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ATOR’un açıklamasında, Rusya’dan Türkiye’ye giden turist sayısının, 2019’un Kovid öncesi dönemine göre sadece yüzde 3 az olduğu kaydedildi.Orandaki artışın, İstanbul’a çok sayıda kısa süreli transit ziyaretlerin sonucu olduğu kaydedildi. Bu tür ziyaretlerin genelin içindeki payı yüzde 70, yani bir milyondan fazla kişi olarak gerçekleşti. Bu, pandemi öncesine göre yüzde 195 ve geçen yılın aynı dönemine göre de iki kat daha fazla.Türkiye gelen Rus turistlerin sadece yarısının Antalya’ya gittiği kaydedildi. 2019’da bu oran yüzde 78’di. Bu yılın ilk yarısında Antalya’ya 1 milyon 300 bin, Muğla’ya 124 bin 300, İzmir’e de 21 bin Rus turist geldi.

https://sputniknews.com.tr/20230221/rusyadan-turkiyeye-vize-kolayligi-rezervasyon-yaptiranlar-turist-vizesi-alabilecek-1067321047.html

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rus, rus turist, türkiye