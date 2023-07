Ahmet Hakan: Esenyurt katliamını iki ayrı kameradan izledim perişanım

"Saldırganların bellerinde silah var. Tekel bayisindeki gençte silah var. Leblebi çekirdek taşır gibi silah bulunduruyor herkes. Böyle bir ortamdan tabii ki katliam çıkar. Nitekim çıkıyor. Teksas’a döndük resmen. Yetkililer bu konuya mutlaka el atmalı. Anladığım kadarıyla iki tarafın da hali vakti yerinde. İş güç sahibi insanlar. Bir alacak verecek davasının dallanıp budaklanması olayı söz konusu. Karşılıklı damarlara basılmış, meydanlar okunmuş. Sonuç katliam. Gözünü kırpmadan insanların üzerine kurşun yağdıran o katile lanet olsun. Normalde “Çatışma çıktı, üç kişi öldü” diye haber yapılıp geçilecekti. Okuyup “vah vah” deyip hayıflanacaktık en çok. Bir etki gücü olmayacaktı. Ama artık “güvenlik kamerası” diye bir olgu var günümüzde. Bu kameralar aracılığıyla bir olayı bütün yönleriyle izleyebiliyoruz. Üstelik farklı kamera açılarından. İzledim. İki farkı açıdan da izledim. Üstelik birkaç kez izledim. Her defasında isyan ederek. Her defasında “Şöyle olsaydı böyle olurdu” diyerek. Her defasında olay yeri inceleme ekibi gibi davranarak. Bir süre sonra profesyonel bakıştan insani bakışa geçtim. İzlediğim vahşet kafama dank etti aniden. O andan itibaren perişanım. İzlediklerimin etkisinden çıkamıyorum."