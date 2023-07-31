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Ahmet Hakan: Esenyurt katliamını iki ayrı kameradan izledim perişanım
Ahmet Hakan: Esenyurt katliamını iki ayrı kameradan izledim perişanım
Ahmet Hakan Esenyurt'ta yaşanan silahlı saldırıya ilişkin "Teksas’a döndük resmen. Yetkililer bu konuya mutlaka el atmalı" dedi. 31.07.2023, Sputnik Türkiye
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İstanbul Esenyurt'ta tekel bayisine silahlı saldırı düzenlendi ve 2 kişi hayatını kaybetti.Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, yaşananları 'katliam' olarak niteledi ve şunları dile getirdi:Olayın etkisinden çıkamadığını belirten Ahmet Hakan bugün kaleme aldığı yazısında "Hâlâ izlemeyen kalmış mıdır bilmiyorum. Ama izlemeyenlere verebileceğim tek tavsiye var: Sakın izlemeyin. Dayanılmaz bir vahşet bu. Hayattan soğuyorsunuz. Gözünüzün önünden gitmiyor görüntüler. Çığlıklar sürekli kulaklarınızda. Aman ha aman" ifadelerine de yer verdi.
https://sputniknews.com.tr/20230731/tekel-bayisine-silahli-saldirida-suphelilerden-biri-daha-yakalandi-ayrintilar-ortaya-cikti-1074183959.html
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ahmet hakan, esenyurt, katliam
ahmet hakan, esenyurt, katliam

Ahmet Hakan: Esenyurt katliamını iki ayrı kameradan izledim perişanım

10:22 31.07.2023
© İHAEsenyurt saldırı
Esenyurt saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2023
© İHA
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Ahmet Hakan Esenyurt'ta yaşanan silahlı saldırıya ilişkin "Teksas’a döndük resmen. Yetkililer bu konuya mutlaka el atmalı" dedi.
İstanbul Esenyurt'ta tekel bayisine silahlı saldırı düzenlendi ve 2 kişi hayatını kaybetti.
Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, yaşananları 'katliam' olarak niteledi ve şunları dile getirdi:
"Saldırganların bellerinde silah var. Tekel bayisindeki gençte silah var. Leblebi çekirdek taşır gibi silah bulunduruyor herkes. Böyle bir ortamdan tabii ki katliam çıkar. Nitekim çıkıyor. Teksas’a döndük resmen. Yetkililer bu konuya mutlaka el atmalı. Anladığım kadarıyla iki tarafın da hali vakti yerinde. İş güç sahibi insanlar. Bir alacak verecek davasının dallanıp budaklanması olayı söz konusu. Karşılıklı damarlara basılmış, meydanlar okunmuş. Sonuç katliam. Gözünü kırpmadan insanların üzerine kurşun yağdıran o katile lanet olsun. Normalde “Çatışma çıktı, üç kişi öldü” diye haber yapılıp geçilecekti. Okuyup “vah vah” deyip hayıflanacaktık en çok. Bir etki gücü olmayacaktı. Ama artık “güvenlik kamerası” diye bir olgu var günümüzde. Bu kameralar aracılığıyla bir olayı bütün yönleriyle izleyebiliyoruz. Üstelik farklı kamera açılarından. İzledim. İki farkı açıdan da izledim. Üstelik birkaç kez izledim. Her defasında isyan ederek. Her defasında “Şöyle olsaydı böyle olurdu” diyerek. Her defasında olay yeri inceleme ekibi gibi davranarak. Bir süre sonra profesyonel bakıştan insani bakışa geçtim. İzlediğim vahşet kafama dank etti aniden. O andan itibaren perişanım. İzlediklerimin etkisinden çıkamıyorum."
Olayın etkisinden çıkamadığını belirten Ahmet Hakan bugün kaleme aldığı yazısında "Hâlâ izlemeyen kalmış mıdır bilmiyorum. Ama izlemeyenlere verebileceğim tek tavsiye var: Sakın izlemeyin. Dayanılmaz bir vahşet bu. Hayattan soğuyorsunuz. Gözünüzün önünden gitmiyor görüntüler. Çığlıklar sürekli kulaklarınızda. Aman ha aman" ifadelerine de yer verdi.
Esenyurt saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2023
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