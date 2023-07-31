https://sputniknews.com.tr/20230731/afad-duyurdu-duzcede-deprem-1074184177.html

AFAD duyurdu: Düzce'de deprem

AFAD duyurdu: Düzce'de deprem

AFAD, Düzce'de 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. 31.07.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

düzce

deprem

afad

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Düzce olan 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Saat 23.19'da gerçekleşen depremin derinliği 7.28 kilometre olarak kaydedildi.

https://sputniknews.com.tr/20230729/deprem-bolgesinde-kisa-calisma-odenegi-suresinin-3-ay-uzatilmasina-iliskin-karar-resmi-gazetede-1074141925.html

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düzce

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