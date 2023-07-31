https://sputniknews.com.tr/20230731/afad-duyurdu-duzcede-deprem-1074184177.html
AFAD duyurdu: Düzce'de deprem
AFAD duyurdu: Düzce'de deprem
AFAD, Düzce'de 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. 31.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-31T07:32+0300
2023-07-31T07:32+0300
2023-07-31T07:32+0300
türkiye
düzce
deprem
afad
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Düzce olan 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Saat 23.19'da gerçekleşen depremin derinliği 7.28 kilometre olarak kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20230729/deprem-bolgesinde-kisa-calisma-odenegi-suresinin-3-ay-uzatilmasina-iliskin-karar-resmi-gazetede-1074141925.html
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deprem son dakika, düzce'de deprem mi oldu, düzce deprem, afad ve kandilli son depremler
deprem son dakika, düzce'de deprem mi oldu, düzce deprem, afad ve kandilli son depremler
AFAD duyurdu: Düzce'de deprem
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AFAD, Düzce'de 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Düzce olan 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 23.19'da gerçekleşen depremin derinliği 7.28 kilometre olarak kaydedildi.