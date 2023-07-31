https://sputniknews.com.tr/20230731/acil-servis-doldu-tasti-tavuklu-pilav-90-kisiyi-zehirledi-1074184760.html

Acil servis doldu taştı: Tavuklu pilav 90 kişiyi zehirledi

Acil servis doldu taştı: Tavuklu pilav 90 kişiyi zehirledi

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde, 5 gün önce vefat eden bir kadın için düzenlenen mevlidin ardından ikram edilen tavuklu pilavdan yiyen 90 kişi, gıda... 31.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-31T07:54+0300

2023-07-31T07:54+0300

2023-07-31T07:54+0300

türkiye

tavuk

pilav

zehirlenme

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5 gün önce vefat eden annesi için mevlit okutan S.Ö., evlerinin önünde katılımcılara tavuklu pilav ikramında bulundu. Aradan 1 saat geçmesinin ardından pilavı yiyen bazı kişilerde mide bulantısı ve karın ağrısı başladı. Ağrının şiddetinin artması üzerine kusmaya başlayan bazı vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ekibi yönlendirildi. Mahallede rahatsızlık yaşayan toplam 90 kişiden kimisi kendi imkanları ile kimisi ise ambulans aracılığıyla Denizli Servergazi Hastanesi ve Denizli Devlet Hastanesi’ne başvurdu.İşletme sahibi gözaltındaTavuklu pilavdan zehirlendikleri belirlenen ve aralarında çocukların da olduğu 90 kişi hastanelerde serum takılarak tedavi altına alındı. Acil servisin dolup taşması üzerine yetkililer harekete geçerek, tavuklu pilavdan incelemek üzere numune aldı. Polis, tavuklu pilavı yapan işletme sahibinin ifadesini almak üzere karakola götürdü. Hastanede tedavisi tamamlanan bazı hastalar taburcu edilirken, birçoğunun tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

https://sputniknews.com.tr/20230714/1-kisinin-oldugu-148-kisinin-hastanelik-oldugu-su-zehirlenmesinde-tavuk-diskisi-detayi-1073528985.html

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tavuk, pilav, zehirlenme