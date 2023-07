https://sputniknews.com.tr/20230731/abdnin-eski-ab-buyukelcisinden-natonun-bir-benzerinin-kurulmasi-cagrisi-1074189492.html

ABD'nin eski AB Büyükelçisi’nden NATO'nun bir benzerinin kurulması çağrısı

ABD'nin eski AB Büyükelçisi’nden NATO'nun bir benzerinin kurulması çağrısı

ABD'nin eski Avrupa Birliği (AB) Büyükelçisi Stuart Eizenstat, çağımızın sorunlarının çözümü için ABD ile AB arasında NATO ile karşılaştırılabilir yeni bir... 31.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-31T11:24+0300

2023-07-31T11:24+0300

2023-07-31T11:24+0300

dünya

abd

ab

avrupa birliği

nato

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/0d/1073507893_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a8e5b1754782a4d8921b73937b87ecc4.png

Eizenstat, Financial Times gazetesi için kaleme aldığı makalesinde modern sorunlarının çözümü için ABD ile AB arasında NATO ile karşılaştırılabilir yeni bir transatlantik yapıya ihtiyaç olduğunu ifade etti.Eski Büyükelçi, “Yirmi birinci yüzyılın sorunlarını çözmek için ABD ile AB arasında NATO ile karşılaştırılabilir yeni bir transatlantik yapıya ihtiyaç var. NATO şu anda vazgeçilmez bir hizmet sağlıyor. Ancak ittifak, yetki alanını aşan zorluklarla karşı karşıya olduğumuz bir zamanda Atlantik'in her iki yakasındaki tüm dikkatleri üzerine çekiyor” diye yazdı.Askeri ve ekonomik güvenlik ile refahın birbirine bağlı olduğuna, koordine edilmeleri ve ayrı bloklarda tutulmamaları gerektiğine dikkat çeken Eisenstadt, günümüzün sorunlarının bazılarını Çin'in güçlenmesi, iklim değişikliği tehdidi, tedarik zincirlerinin korunması, yapay zeka, İran ve Kuzey Kore tarafından nükleer tehditler ve Ukrayna'nın yeniden inşası olarak sıraladı.ABD’li diplomat, “Tüm bunlar, ABD ile AB arasında her zamankinden daha yakın işbirliğini gerektiriyor” ifadelerini kullandı.Makaleye göre Eisenstadt, NATO'nun Kuzey Atlantik Parlamenter Asamblesi örneğine göre bir transatlantik asamble oluşturulmasını, ayrıca AB ile ABD arasında yıllık zirvelerin düzenlenmesini öneriyor.

avrupa birliği

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, ab, avrupa birliği, nato