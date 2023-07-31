https://sputniknews.com.tr/20230731/abdnin-eski-ab-buyukelcisinden-natonun-bir-benzerinin-kurulmasi-cagrisi-1074189492.html
ABD'nin eski AB Büyükelçisi’nden NATO'nun bir benzerinin kurulması çağrısı
ABD'nin eski AB Büyükelçisi’nden NATO'nun bir benzerinin kurulması çağrısı
ABD'nin eski Avrupa Birliği (AB) Büyükelçisi Stuart Eizenstat, çağımızın sorunlarının çözümü için ABD ile AB arasında NATO ile karşılaştırılabilir yeni bir... 31.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-31T11:24+0300
2023-07-31T11:24+0300
2023-07-31T11:24+0300
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Eizenstat, Financial Times gazetesi için kaleme aldığı makalesinde modern sorunlarının çözümü için ABD ile AB arasında NATO ile karşılaştırılabilir yeni bir transatlantik yapıya ihtiyaç olduğunu ifade etti.Eski Büyükelçi, “Yirmi birinci yüzyılın sorunlarını çözmek için ABD ile AB arasında NATO ile karşılaştırılabilir yeni bir transatlantik yapıya ihtiyaç var. NATO şu anda vazgeçilmez bir hizmet sağlıyor. Ancak ittifak, yetki alanını aşan zorluklarla karşı karşıya olduğumuz bir zamanda Atlantik'in her iki yakasındaki tüm dikkatleri üzerine çekiyor” diye yazdı.Askeri ve ekonomik güvenlik ile refahın birbirine bağlı olduğuna, koordine edilmeleri ve ayrı bloklarda tutulmamaları gerektiğine dikkat çeken Eisenstadt, günümüzün sorunlarının bazılarını Çin'in güçlenmesi, iklim değişikliği tehdidi, tedarik zincirlerinin korunması, yapay zeka, İran ve Kuzey Kore tarafından nükleer tehditler ve Ukrayna'nın yeniden inşası olarak sıraladı.ABD’li diplomat, “Tüm bunlar, ABD ile AB arasında her zamankinden daha yakın işbirliğini gerektiriyor” ifadelerini kullandı.Makaleye göre Eisenstadt, NATO'nun Kuzey Atlantik Parlamenter Asamblesi örneğine göre bir transatlantik asamble oluşturulmasını, ayrıca AB ile ABD arasında yıllık zirvelerin düzenlenmesini öneriyor.
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abd, ab, avrupa birliği, nato
abd, ab, avrupa birliği, nato
ABD'nin eski AB Büyükelçisi’nden NATO'nun bir benzerinin kurulması çağrısı
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ABD'nin eski Avrupa Birliği (AB) Büyükelçisi Stuart Eizenstat, çağımızın sorunlarının çözümü için ABD ile AB arasında NATO ile karşılaştırılabilir yeni bir transatlantik yapıya ihtiyaç olduğunu belirtti.
Eizenstat, Financial Times gazetesi için kaleme aldığı makalesinde modern sorunlarının çözümü için ABD ile AB arasında NATO ile karşılaştırılabilir yeni bir transatlantik yapıya ihtiyaç olduğunu ifade etti.
Eski Büyükelçi, “Yirmi birinci yüzyılın sorunlarını çözmek için ABD ile AB arasında NATO ile karşılaştırılabilir yeni bir transatlantik yapıya ihtiyaç var. NATO şu anda vazgeçilmez bir hizmet sağlıyor. Ancak ittifak, yetki alanını aşan zorluklarla karşı karşıya olduğumuz bir zamanda Atlantik'in her iki yakasındaki tüm dikkatleri üzerine çekiyor” diye yazdı.
Askeri ve ekonomik güvenlik ile refahın birbirine bağlı olduğuna, koordine edilmeleri ve ayrı bloklarda tutulmamaları gerektiğine dikkat çeken Eisenstadt, günümüzün sorunlarının bazılarını Çin'in güçlenmesi, iklim değişikliği tehdidi, tedarik zincirlerinin korunması, yapay zeka, İran ve Kuzey Kore tarafından nükleer tehditler ve Ukrayna'nın yeniden inşası olarak sıraladı.
ABD’li diplomat, “Tüm bunlar, ABD ile AB arasında her zamankinden daha yakın işbirliğini gerektiriyor” ifadelerini kullandı.
Makaleye göre Eisenstadt, NATO'nun Kuzey Atlantik Parlamenter Asamblesi örneğine göre bir transatlantik asamble oluşturulmasını, ayrıca AB ile ABD arasında yıllık zirvelerin düzenlenmesini öneriyor.