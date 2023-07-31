https://sputniknews.com.tr/20230731/abdden-ukraynaya-maaslari-ve-sosyal-yardimlari-odeyebilmesi-icin-125-milyar-dolar-yardim-1074216152.html

ABD’den Ukrayna’ya maaşları ve sosyal yardımları ödeyebilmesi için 1.25 milyar dolar yardım

ABD’den Ukrayna’ya maaşları ve sosyal yardımları ödeyebilmesi için 1.25 milyar dolar yardım

Ukrayna’nın ABD’den aldığı 1 milyar 250 milyon dolar yardımı maaşları ve sosyal yardımları ödemeye yönlendirmeyi planladığı belirtildi. 31.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-31T20:10+0300

2023-07-31T20:10+0300

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ukrayna krizi

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Ukrayna Hükümeti’nin açıklamasında, “ABD’den, Dünya Bankası’nın birçok donörünün güven fonundan Ukrayna’nın devlet bütçesine 1 milyar 250 milyon dolar tutarında yardım geldi” ifadesine yer verildi.Yardımın, “Sürdürülebilir Kamu Yönetiminin Sağlanması İçin Kamu Harcamalarına Destek” programı kapsamında geldiği kaydedildi. Bu program, özellikle sosyal ve insani yardımlar olmak üzere bütçe harcamalarının kısmen karşılanmasını öngörüyor.Yardımın, devlet kuruluşları çalışanlarının ücretlerini ve sosyal yardım paralarını ödemeye harcanacağı kaydedildi.Ukrayna Hükümeti, bu yıl ABD’den 8 milyar 450 milyon dolar yardım aldıklarını anımsattı. Geçen yılın Şubat ayından bu yana 20 milyar 400 milyon dolar alındığı belirtildi.

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