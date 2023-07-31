https://sputniknews.com.tr/20230731/abdde-ayi-serinlemek-icin-jakuziye-girdi-1074193393.html

ABD’de ayı serinlemek için jakuziye girdi

ABD’de ayı serinlemek için jakuziye girdi

ABD’de aşırı sıcaklardan bunalan ayı, bir evin jakuzisine girerek serinledi. 31.07.2023, Sputnik Türkiye

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ABD’nin California eyaletinin Los Angeles kentine bağlı Burbank semtinde bir ayı, aşırı sıcaklardan bunalınca çareyi soğuk sularda buldu. Ülkede etkili olan aşırı sıcaklarda bir ayı, evin bahçesinde bulunan jakuziye girdi. Jakuzide serinleyen ayı, rahat bir nefes aldı. İhbarı alan polis, evin bahçesine geldiğinde ayıyı duvarın üzerinden ağaca doğru yönelmiş bir şekilde bulduklarını açıkladı.Burbank Polis Departmanı ayıların evlere yaklaşmaları için bölge halkına çöp ve yiyeceklerini kilitli bir alanda tutmaları uyarısı yaptı.

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ABD’de ayı serinlemek için jakuziye girdi ABD’de ayı serinlemek için jakuziye girdi 2023-07-31T12:14+0300 true PT0M18S

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