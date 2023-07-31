https://sputniknews.com.tr/20230731/abdde-ayi-serinlemek-icin-jakuziye-girdi-1074193393.html
ABD’de ayı serinlemek için jakuziye girdi
ABD’de ayı serinlemek için jakuziye girdi
ABD’de aşırı sıcaklardan bunalan ayı, bir evin jakuzisine girerek serinledi. 31.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-31T12:14+0300
2023-07-31T12:14+0300
2023-07-31T12:18+0300
dünya
ayı
jakuzi
sıcak
video
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ABD’nin California eyaletinin Los Angeles kentine bağlı Burbank semtinde bir ayı, aşırı sıcaklardan bunalınca çareyi soğuk sularda buldu. Ülkede etkili olan aşırı sıcaklarda bir ayı, evin bahçesinde bulunan jakuziye girdi. Jakuzide serinleyen ayı, rahat bir nefes aldı. İhbarı alan polis, evin bahçesine geldiğinde ayıyı duvarın üzerinden ağaca doğru yönelmiş bir şekilde bulduklarını açıkladı.Burbank Polis Departmanı ayıların evlere yaklaşmaları için bölge halkına çöp ve yiyeceklerini kilitli bir alanda tutmaları uyarısı yaptı.
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ABD’de ayı serinlemek için jakuziye girdi
ABD’de ayı serinlemek için jakuziye girdi
2023-07-31T12:14+0300
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PT0M18S
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MIA „Rosiya Segodnya“
ayı, jakuzi, sıcak, video, видео
ayı, jakuzi, sıcak, video, видео
ABD’de ayı serinlemek için jakuziye girdi
12:14 31.07.2023 (güncellendi: 12:18 31.07.2023) Abone ol
ABD’de aşırı sıcaklardan bunalan ayı, bir evin jakuzisine girerek serinledi.
ABD’nin California eyaletinin Los Angeles kentine bağlı Burbank semtinde bir ayı, aşırı sıcaklardan bunalınca çareyi soğuk sularda buldu.
Ülkede etkili olan aşırı sıcaklarda bir ayı, evin bahçesinde bulunan jakuziye girdi. Jakuzide serinleyen ayı, rahat bir nefes aldı. İhbarı alan polis, evin bahçesine geldiğinde ayıyı duvarın üzerinden ağaca doğru yönelmiş bir şekilde bulduklarını açıkladı.
Burbank Polis Departmanı ayıların evlere yaklaşmaları için bölge halkına çöp ve yiyeceklerini kilitli bir alanda tutmaları uyarısı yaptı.