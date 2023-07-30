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ABD medyası, Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden’in tablolarını satın alan kadına devlet görevi verildiğini ortaya çıkardı. Business Insider haber portalında geçen ifadelerde, eseler arasında 4 metrelik büyük tablolara ek olarak NFT’lerin de bulunduğu kaydedildi. B
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Yüksek Askeri Şura bu hafta toplanıyor: Terfi ve atama dosyaları ele alınacak
Yüksek Askeri Şura bu hafta toplanıyor: Terfi ve atama dosyaları ele alınacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında ağustos ayının ilk haftasında yapılacak Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki... 30.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-30T11:14+0300
2023-07-30T11:14+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
yüksek askeri şura (yaş)
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Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak YAŞ toplantısına Şura üyeleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı olarak görevlendirilen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan katılacak.YAŞ üyesi kabine üyelerinin büyük bölümü, Yüksek Askeri Şura toplantısında ilk kez yer alacak.Şura çalışmalarının, her yıl olduğu gibi YAŞ üyelerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Anıtkabir'i ziyaretlerinin ardından başlaması bekleniyor.Toplantıda albayların terfileri, görev sürelerinin uzatılması işlemlerinin yanı sıra general ve amirallerin terfi ve atama dosyaları da ele alınacak. YAŞ çalışmalarının bir günde tamamlanması öngörülürken Şura kararları Erdoğan'ın onayının ardından uygulamaya konulacak.Genelkurmay Başkanlığı'na getirilecek isim gündemdeYAŞ'ta gündeme gelmesi beklenen başlıklardan biri de Yaşar Güler’in Milli Savunma Bakanı olmasının ardından boşalan Genelkurmay Başkanlığı'na getirilecek isim.Bu göreve, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Genelkurmay Başkanı olarak da görevlendirilen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Avsever ya da yeni bir isim atanacak.Genelkurmay Başkanı olabilecek isimler arasında 2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak, 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri ve Genelkurmay 2'nci Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu bulunuyor.Harp Okulu'nun 1981 mezunu üç devre arkadaşı arasından Metin Gürak 2020'de, Sivri ve Bayraktaroğlu ise 2021'de orgeneralliğe terfi etmişti.Avsever'in Genelkurmay Başkanlığı görevine atanmaması durumunda görevde bekleme süresi ve yaş haddinden emekliye ayrılması bekleniyor.Hava ve Deniz Kuvvetlerinde adı öne çıkanlarDeniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan'ın görev süreleri devam ediyor.Geçen yıl bu görevlere getirilen komutanların emekliye ayrılması durumunda Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için Kurmay Başkanı Koramiral Aydın Şirin ile Donanma Komutanı Koramiral Kadir Yıldız'ın adı geçiyor.Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda ise Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun ismi öne çıkıyor.4. yıldızı bekleyenlerYAŞ kararları kapsamında bazı korgeneraller de bir üst rütbeye terfi edecek. Bu kapsamda Kara Kuvvetleri Komutanlığında geçen sene görev süreleri bir yıl uzatılan 3’üncü Ordu Komutanı Korgeneral Yavuz Türkgenci, Ege Ordusu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, Kara Kuvvetleri EDOK Komutanı Korgeneral Sinan Yayla'nın yanı sıra Milli Savunma Bakanlığı Savunma ve Güvenlik Genel Müdürü Korgeneral İrfan Özsert, Hava Eğitim Komutanı Korgeneral İsmail Güneykaya, terfi sırasında yer alıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230724/cumhurbaskani-erdogan-kabine-toplantisi-sonrasi-aciklama-yapiyor-1073923148.html
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recep tayyip erdoğan, yüksek askeri şura (yaş)
recep tayyip erdoğan, yüksek askeri şura (yaş)

Yüksek Askeri Şura bu hafta toplanıyor: Terfi ve atama dosyaları ele alınacak

11:14 30.07.2023
© AAYAŞ toplantısı
YAŞ toplantısı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.07.2023
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında ağustos ayının ilk haftasında yapılacak Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) terfi ve atama dosyaları ele alınacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak YAŞ toplantısına Şura üyeleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı olarak görevlendirilen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan katılacak.
YAŞ üyesi kabine üyelerinin büyük bölümü, Yüksek Askeri Şura toplantısında ilk kez yer alacak.
Şura çalışmalarının, her yıl olduğu gibi YAŞ üyelerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Anıtkabir'i ziyaretlerinin ardından başlaması bekleniyor.
Toplantıda albayların terfileri, görev sürelerinin uzatılması işlemlerinin yanı sıra general ve amirallerin terfi ve atama dosyaları da ele alınacak. YAŞ çalışmalarının bir günde tamamlanması öngörülürken Şura kararları Erdoğan'ın onayının ardından uygulamaya konulacak.

Genelkurmay Başkanlığı'na getirilecek isim gündemde

YAŞ'ta gündeme gelmesi beklenen başlıklardan biri de Yaşar Güler’in Milli Savunma Bakanı olmasının ardından boşalan Genelkurmay Başkanlığı'na getirilecek isim.
Bu göreve, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Genelkurmay Başkanı olarak da görevlendirilen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Avsever ya da yeni bir isim atanacak.
Genelkurmay Başkanı olabilecek isimler arasında 2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak, 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri ve Genelkurmay 2'nci Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu bulunuyor.
Harp Okulu'nun 1981 mezunu üç devre arkadaşı arasından Metin Gürak 2020'de, Sivri ve Bayraktaroğlu ise 2021'de orgeneralliğe terfi etmişti.
Avsever'in Genelkurmay Başkanlığı görevine atanmaması durumunda görevde bekleme süresi ve yaş haddinden emekliye ayrılması bekleniyor.

Hava ve Deniz Kuvvetlerinde adı öne çıkanlar

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan'ın görev süreleri devam ediyor.
Geçen yıl bu görevlere getirilen komutanların emekliye ayrılması durumunda Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için Kurmay Başkanı Koramiral Aydın Şirin ile Donanma Komutanı Koramiral Kadir Yıldız'ın adı geçiyor.
Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda ise Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun ismi öne çıkıyor.

4. yıldızı bekleyenler

YAŞ kararları kapsamında bazı korgeneraller de bir üst rütbeye terfi edecek. Bu kapsamda Kara Kuvvetleri Komutanlığında geçen sene görev süreleri bir yıl uzatılan 3’üncü Ordu Komutanı Korgeneral Yavuz Türkgenci, Ege Ordusu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, Kara Kuvvetleri EDOK Komutanı Korgeneral Sinan Yayla'nın yanı sıra Milli Savunma Bakanlığı Savunma ve Güvenlik Genel Müdürü Korgeneral İrfan Özsert, Hava Eğitim Komutanı Korgeneral İsmail Güneykaya, terfi sırasında yer alıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı sonrası açıklamalarda bulundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.07.2023
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