https://sputniknews.com.tr/20230730/valilikten-aciklama-akbelende-kesim-islemleri-tamamlandi-1074179164.html
Valilikten açıklama: Akbelen'de kesim işlemleri tamamlandı
Valilikten açıklama: Akbelen'de kesim işlemleri tamamlandı
Muğla Valiliği, Milas ilçesinde 24 Temmuz'da Orman Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan ağaç kesiminin sona erdiğini bildirdi. 30.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-30T22:24+0300
2023-07-30T22:24+0300
2023-07-30T22:24+0300
türkiye
muğla
muğla valiliği
akbelen ormanı
ağaç
kesim
ağaç kesimi
doğa
açıklama
maden
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Muğla Valiliği'nden yapılan açıklamada, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nden alınmış ruhsat, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından ÇED belgesi, mevzuat gereği alınması gereken diğer kurum görüşleri doğrultusunda; Yeniköy Kemerköy termik santralleri için şirketin uhdesinde bulunan sahaya elektrik üretiminde kullanılmak üzere ilave kömür madeni işletme izni verildiği belirtildi."Bu kapsamda yapılması gereken işlemler için 24 Temmuz 2023'te Orman Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışmalar bugün itibarıyla sona ermiştir" ifadesi kullanılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
https://sputniknews.com.tr/20230727/1074042170.html
türkiye
muğla
akbelen ormanı
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muğla, muğla valiliği, akbelen ormanı, ağaç, kesim, ağaç kesimi, doğa, açıklama, maden
muğla, muğla valiliği, akbelen ormanı, ağaç, kesim, ağaç kesimi, doğa, açıklama, maden
Valilikten açıklama: Akbelen'de kesim işlemleri tamamlandı
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Muğla Valiliği, Milas ilçesinde 24 Temmuz'da Orman Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan ağaç kesiminin sona erdiğini bildirdi.
Muğla Valiliği'nden yapılan açıklamada, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nden alınmış ruhsat, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından ÇED belgesi, mevzuat gereği alınması gereken diğer kurum görüşleri doğrultusunda; Yeniköy Kemerköy termik santralleri için şirketin uhdesinde bulunan sahaya elektrik üretiminde kullanılmak üzere ilave kömür madeni işletme izni verildiği belirtildi.
"Bu kapsamda yapılması gereken işlemler için 24 Temmuz 2023'te Orman Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışmalar bugün itibarıyla sona ermiştir" ifadesi kullanılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bu işlemden sonra, maden çıkacak sahalar tıpkı diğer maden sahalarında olduğu gibi izin sahibi tarafından rehabilitasyon projesine uygun olarak rehabilite edilecek ve mevcut alanda benzer özelliklerde 130 bin fidan dikimi gerçekleştirecektir. Bu süreç boyunca, çeşitli provokasyonlar sonucu, tarihi şan ve şerefle dolu jandarmamız ve polisimize yapılan tahrik edici, çirkin ve maksatlı saldırılara karşı gerekli adli ve idari çalışmalar başlatılmıştır. Oradaki süreç sona ermesine rağmen bölgede görevini ifa eden kamu çalışanlarına müdahalede bulunmaya davet edenlere, provokasyon ortamı oluşturamaya yönelik söylem oluşturanlara karşı vatandaşlarımızı uyarıyoruz."