https://sputniknews.com.tr/20230730/usta-senarist-safa-onal-hayatini-kaybetti-1074176725.html

Usta senarist Safa Önal hayatını kaybetti

Usta senarist Safa Önal hayatını kaybetti

Filme çekilmiş 395 senaryosuyla Guinness Rekorlar Kitabı'na giren usta senarist Safa Önal, 92 yaşında yaşamını yitirdi. 30.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-30T19:10+0300

2023-07-30T19:10+0300

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yaşam

senaryo

film

guinness rekorlar kitabı

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Usta senaristin vefatını Senaryo ve Diyalog Yazarı Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği (SENARİSTBİR) sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.Yapılan paylaşımda, "Türkiye sinemasının duayenlerinden değerli senarist, yönetmen ve yazar Safa Önal’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Başta ailesi ve sevenleri olmak üzere hepimizin başı sağ olsun. Cenaze bilgileri daha sonra paylaşılacaktır." ifadelerine yer verildi.- Safa Önal kimdir?İstanbul'da 17 Aralık 1930'da dünyaya gelen senarist, yönetmen ve yazar Önal, yazarlığa 1945'te kısa öyküler kaleme alarak başladı.Önal, "Vesikalı Yarim", "Ağaçlar Ayakta Ölür", "Ah Güzel İstanbul", "Ah Müjgan Ah", "Dila Hanım", "Tatar Ramazan", "Tatlı Nigar", "Doktor Civanım" gibi pek çok kült filmin senaryosunu kaleme aldı.Filme çekilmiş 395 senaryosuyla Guinness Rekorlar Kitabı'na da giren usta senarist, 1973'te yönetmenliğe başladı ve 40'a yakın film yönetti.Yazdığı senaryolarla Altın Koza ve Altın Portakal gibi önemli festivallerden çok sayıda ödül kazanan Önal, söz yazarı, sunucu Sezen Cumhur Önal'ın da kardeşidir.

https://sputniknews.com.tr/20230726/oyuncu-yilmaz-gruda-hayatini-kaybetti-1073984141.html

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