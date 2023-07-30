https://sputniknews.com.tr/20230730/turkiye-pakistanda-siyasi-parti-kongresini-hedef-alan-bombali-saldiriyi-kinadi-1074179515.html

Türkiye, Pakistan'da siyasi parti kongresini hedef alan bombalı saldırıyı kınadı

Türkiye, Pakistan'da siyasi parti kongresini hedef alan bombalı saldırıyı kınadı

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde, koalisyon hükümeti ortaklarından İslam Uleması Cemiyeti (JUI-F) Partisinin kongresini... 30.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-30T22:39+0300

2023-07-30T22:39+0300

2023-07-30T22:40+0300

dünya

asya & pasifik

türkiye

pakistan

kınama

saldırı

bombalı saldırı

dışişleri bakanlığı

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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Dost ve kardeş Pakistan'ın kuzeybatısında bugün düzenlenen bir siyasi miting sırasında meydana gelen patlamada çok sayıda can kaybı yaşandığı derin üzüntüyle öğrenilmiştir" ifadesi kullanıldı."Bu terör eylemini en güçlü şekilde kınıyor; saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına, Pakistan hükümetine ve halkına başsağlığı diliyoruz" ifadesine yer verilen açıklamada, Türkiye'nin terörizmle mücadelesine dost ve kardeş Pakistan'ın yanında yer almaya devam edeceği belirtildi.

https://sputniknews.com.tr/20230730/pakistanda-siyasi-parti-kongresini-hedef-alan-bombali-saldirida-35-kisi-oldu-1074176872.html

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asya & pasifik, türkiye, pakistan, kınama, saldırı, bombalı saldırı, dışişleri bakanlığı