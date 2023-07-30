https://sputniknews.com.tr/20230730/turkiye-pakistanda-siyasi-parti-kongresini-hedef-alan-bombali-saldiriyi-kinadi-1074179515.html
Türkiye, Pakistan'da siyasi parti kongresini hedef alan bombalı saldırıyı kınadı
Türkiye, Pakistan'da siyasi parti kongresini hedef alan bombalı saldırıyı kınadı
Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde, koalisyon hükümeti ortaklarından İslam Uleması Cemiyeti (JUI-F) Partisinin kongresini... 30.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-30T22:39+0300
2023-07-30T22:39+0300
2023-07-30T22:40+0300
dünya
asya & pasifik
türkiye
pakistan
kınama
saldırı
bombalı saldırı
dışişleri bakanlığı
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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Dost ve kardeş Pakistan'ın kuzeybatısında bugün düzenlenen bir siyasi miting sırasında meydana gelen patlamada çok sayıda can kaybı yaşandığı derin üzüntüyle öğrenilmiştir" ifadesi kullanıldı."Bu terör eylemini en güçlü şekilde kınıyor; saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına, Pakistan hükümetine ve halkına başsağlığı diliyoruz" ifadesine yer verilen açıklamada, Türkiye'nin terörizmle mücadelesine dost ve kardeş Pakistan'ın yanında yer almaya devam edeceği belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20230730/pakistanda-siyasi-parti-kongresini-hedef-alan-bombali-saldirida-35-kisi-oldu-1074176872.html
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asya & pasifik, türkiye, pakistan, kınama, saldırı, bombalı saldırı, dışişleri bakanlığı
asya & pasifik, türkiye, pakistan, kınama, saldırı, bombalı saldırı, dışişleri bakanlığı
Türkiye, Pakistan'da siyasi parti kongresini hedef alan bombalı saldırıyı kınadı
22:39 30.07.2023 (güncellendi: 22:40 30.07.2023) Abone ol
Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde, koalisyon hükümeti ortaklarından İslam Uleması Cemiyeti (JUI-F) Partisinin kongresini hedef alan bombalı saldırıyı kınadı.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Dost ve kardeş Pakistan'ın kuzeybatısında bugün düzenlenen bir siyasi miting sırasında meydana gelen patlamada çok sayıda can kaybı yaşandığı derin üzüntüyle öğrenilmiştir" ifadesi kullanıldı.
"Bu terör eylemini en güçlü şekilde kınıyor; saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına, Pakistan hükümetine ve halkına başsağlığı diliyoruz" ifadesine yer verilen açıklamada, Türkiye'nin terörizmle mücadelesine dost ve kardeş Pakistan'ın yanında yer almaya devam edeceği belirtildi.