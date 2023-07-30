https://sputniknews.com.tr/20230730/suudi-arabistan-turkiye-dahil-12-ulke-icin-elektronik-vize-uygulamasina-geciyor-1074163048.html

Suudi Arabistan, Türkiye dahil 12 ülke için elektronik vize uygulamasına geçiyor

Suudi Arabistan, Türkiye dahil 12 ülke için elektronik vize uygulamasına geçiyor

Suudi Arabistan, aralarında Türkiye'nin de olduğu 12 ülkedeki temsilcilik ve konsolosluklarında çalışma, ziyaret ve oturum vizelerinin artık A4 kağıdına QR... 30.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-30T02:30+0300

2023-07-30T02:30+0300

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dünya

elektronik vize

suudi arabistan

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Suudi Arabistan sivil havacılık otoritesi tarafından yapılan açıklamada, çalışma, ziyaret ve oturum vizelerinin A4 kağıdına QR kodlu basılı verileceği ifade edildi.Açıklamada, Türkiye, Pakistan, Yemen, Sudan, Uganda, Lübnan, Nepal, Kenya, Fas, Tayland, Vietnam ile Sri Lanka'daki temsilcilik ve konsolosluklarda söz konusu vizeler için elektronik vize uygulamasına geçildiği belirtildi.Kararın uygulamaya girme tarihinin ülkelere göre farklılık gösterdiği, Türkiye için uygulamaya 16 Ağustos'ta başlanacağı kaydedildi.

https://sputniknews.com.tr/20230705/suudi-arabistan-umre-sezonunun-basladigini-duyurdu-1073181441.html

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