https://sputniknews.com.tr/20230730/suudi-arabistan-turkiye-dahil-12-ulke-icin-elektronik-vize-uygulamasina-geciyor-1074163048.html
Suudi Arabistan, Türkiye dahil 12 ülke için elektronik vize uygulamasına geçiyor
Suudi Arabistan, Türkiye dahil 12 ülke için elektronik vize uygulamasına geçiyor
Suudi Arabistan, aralarında Türkiye'nin de olduğu 12 ülkedeki temsilcilik ve konsolosluklarında çalışma, ziyaret ve oturum vizelerinin artık A4 kağıdına QR... 30.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-30T02:30+0300
2023-07-30T02:30+0300
2023-07-30T02:30+0300
dünya
elektronik vize
suudi arabistan
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Suudi Arabistan sivil havacılık otoritesi tarafından yapılan açıklamada, çalışma, ziyaret ve oturum vizelerinin A4 kağıdına QR kodlu basılı verileceği ifade edildi.Açıklamada, Türkiye, Pakistan, Yemen, Sudan, Uganda, Lübnan, Nepal, Kenya, Fas, Tayland, Vietnam ile Sri Lanka'daki temsilcilik ve konsolosluklarda söz konusu vizeler için elektronik vize uygulamasına geçildiği belirtildi.Kararın uygulamaya girme tarihinin ülkelere göre farklılık gösterdiği, Türkiye için uygulamaya 16 Ağustos'ta başlanacağı kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20230705/suudi-arabistan-umre-sezonunun-basladigini-duyurdu-1073181441.html
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elektronik vize, suudi arabistan
elektronik vize, suudi arabistan
Suudi Arabistan, Türkiye dahil 12 ülke için elektronik vize uygulamasına geçiyor
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Suudi Arabistan, aralarında Türkiye'nin de olduğu 12 ülkedeki temsilcilik ve konsolosluklarında çalışma, ziyaret ve oturum vizelerinin artık A4 kağıdına QR kodlu verileceğini duyurdu.
Suudi Arabistan sivil havacılık otoritesi tarafından yapılan açıklamada, çalışma, ziyaret ve oturum vizelerinin A4 kağıdına QR kodlu basılı verileceği ifade edildi.
Açıklamada, Türkiye, Pakistan, Yemen, Sudan, Uganda, Lübnan, Nepal, Kenya, Fas, Tayland, Vietnam ile Sri Lanka'daki temsilcilik ve konsolosluklarda söz konusu vizeler için elektronik vize uygulamasına geçildiği belirtildi.
Kararın uygulamaya girme tarihinin ülkelere göre farklılık gösterdiği, Türkiye için uygulamaya 16 Ağustos'ta başlanacağı kaydedildi.