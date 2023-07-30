https://sputniknews.com.tr/20230730/putin-donanmamiz-vatanimizin-sarsilmaz-sinirlar-koruyucusu-olmustur-ve-olmaya-devam-etmektedir-1074167836.html

Putin: Donanmamız, vatanımızın sarsılmaz sınırlar koruyucusu olmuştur ve olmaya devam etmektedir

Putin: Donanmamız, vatanımızın sarsılmaz sınırlar koruyucusu olmuştur ve olmaya devam etmektedir

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus Donanma Günü töreninde yaptığı konuşmada, "Donanmamız, vatanımızın sarsılmaz sınırlar koruyucusu olmuştur ve olmaya... 30.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-30T12:28+0300

2023-07-30T12:28+0300

2023-07-30T13:17+0300

dünya

donanma

vladimir putin

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus Donanmasının ülke sınırlarının sarsılmaz koruyucusu olduğunu ve olmaya devam ettiğini belirtti.Rusya lideri, Rus Donanma Günü töreninde yaptığı konuşmada denizcileri ve Rusya halkını tebrik etti."Bugün gemilerin ve denizaltıların cesur mürettebatlarını, deniz hava kuvvetlerinin korkusuz pilotlarını, yer hizmetleri personelini, kıyı birliklerinin cesur askerlerini, yiğit deniz piyadelerimizi kutluyoruz” diyen Putin, sözlerini şöyle sürdürdü:Rus Donanması mensuplarına teşekkürRus lider, “Denizcilerimiz Rusya adına tüm gücünü veriyor, gerçek kahramanlık gösteriyor, aynı büyük atalarımız gibi yiğitçe savaşıyor. Görevlerini kusursuz bir şekilde yerine getirdikleri, güvenilirlikleri, azimleri, dayanıklılığı ve Anavatana kusursuz bağlılığı için Rus Donanması personeline teşekkür ederim. Yaşasın Rus Donanması! Yaşasın!” ifadelerini kullandı.Bu yıla Rus Donanması için bir dizi unutulmaz olayın damgasını vurduğunu, Baltık Filosunun 320., Kuzey Filonun 290’ıncı, Karadeniz Filosunun da 240. yıldönümünü tamamladığını kaydeden Putin, şöyle konuştu:“Filoların her birinin şanlı tarihi vardır. Onlar Pasifik Filosu ve Hazar Filosu ile birlikte ülkemizin savunma kabiliyetinin sarsılmaz bir kalesini oluşturuyor, ulusal çıkarları güvenilir bir şekilde sağlıyor.”Rusya’nın sürekli olarak donanmayı geliştirdiğine dikkat çeken Putin, şunları söyledi:“Bugün Rusya, büyük ölçekli denizcilik politikasının görevlerini güvenle yerine getiriyor. Donanmanın gücünü sürekli olarak artırıyor. Sadece bu yıl filolarımıza farklı sınıflardan 30 gemi katılacak.”Rusya’nın St. Petersburg kentinde düzenlenen Rus Donanması’nın ana geçit törenine 45 gemi ile bot ve yaklaşık 3 bin askeri personel katılıyor.

https://sputniknews.com.tr/20230730/putin-cumhurbaskani-erdogan-ile-gorusme-konusunda-onceden-anlastiklarini-bildirdi-1074163148.html

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