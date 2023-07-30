https://sputniknews.com.tr/20230730/peskov-putin-kuzey-kore-liderine-ozel-mesaj-gonderdi-1074175901.html
Peskov: Putin, Kuzey Kore liderine özel mesaj gönderdi
Peskov: Putin, Kuzey Kore liderine özel mesaj gönderdi
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin’in Kuzey Koreli mevkidaşı Kim’e özel mesaj gönderdiğini belirtti. 30.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-30T18:35+0300
2023-07-30T18:35+0300
2023-07-30T18:36+0300
dünya
rusya
dmitriy peskov
kuzey kore
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/11/1072589476_0:188:2975:1861_1920x0_80_0_0_8770b15da1531653bf7e6083b9cd2f2d.jpg
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya lideri Vladimir Putin’in Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’a yolladığı mesajın ayrıntıları ile ilgili soru karşısında mesajın kişisel olduğunu söyledi.Peskov, Sputnik’in mektubun içeriği ile ilgili sorusuna, “Bu kişisel bir mesajdı” yanıtını verdi.Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı, Kuzey Kore ziyaretinde bulunan Bakan Sergey Şoygu'nun Pyongyang'da Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile bir araya geldiğini ve görüşme sırasında Putin'in gönderdiği el yazması mektubu Kim'e ilettiğini, Kuzey Kore liderinin de 'içten ve güzel' mektup için teşekkürlerini sunduğunu açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230730/rusya-savunma-bakanligi-dnepropetrovsk-bolgesinde-bir-iha-onarim-merkezi-imha-edildi-1074174941.html
rusya
kuzey kore
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/11/1072589476_123:0:2854:2048_1920x0_80_0_0_d7bfb14461ee251a9e0c566dd9f936f6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, dmitriy peskov, kuzey kore
rusya, dmitriy peskov, kuzey kore
Peskov: Putin, Kuzey Kore liderine özel mesaj gönderdi
18:35 30.07.2023 (güncellendi: 18:36 30.07.2023) Abone ol
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin’in Kuzey Koreli mevkidaşı Kim’e özel mesaj gönderdiğini belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya lideri Vladimir Putin’in Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’a yolladığı mesajın ayrıntıları ile ilgili soru karşısında mesajın kişisel olduğunu söyledi.
Peskov, Sputnik’in mektubun içeriği ile ilgili sorusuna, “Bu kişisel bir mesajdı” yanıtını verdi.
Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı, Kuzey Kore ziyaretinde bulunan Bakan Sergey Şoygu'nun Pyongyang'da Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile bir araya geldiğini ve görüşme sırasında Putin'in gönderdiği el yazması mektubu Kim'e ilettiğini, Kuzey Kore liderinin de 'içten ve güzel' mektup için teşekkürlerini sunduğunu açıklamıştı.