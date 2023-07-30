https://sputniknews.com.tr/20230730/peskov-putin-kuzey-kore-liderine-ozel-mesaj-gonderdi-1074175901.html

Peskov: Putin, Kuzey Kore liderine özel mesaj gönderdi

Peskov: Putin, Kuzey Kore liderine özel mesaj gönderdi

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin’in Kuzey Koreli mevkidaşı Kim’e özel mesaj gönderdiğini belirtti. 30.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-30T18:35+0300

2023-07-30T18:35+0300

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dünya

rusya

dmitriy peskov

kuzey kore

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya lideri Vladimir Putin’in Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’a yolladığı mesajın ayrıntıları ile ilgili soru karşısında mesajın kişisel olduğunu söyledi.Peskov, Sputnik’in mektubun içeriği ile ilgili sorusuna, “Bu kişisel bir mesajdı” yanıtını verdi.Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı, Kuzey Kore ziyaretinde bulunan Bakan Sergey Şoygu'nun Pyongyang'da Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile bir araya geldiğini ve görüşme sırasında Putin'in gönderdiği el yazması mektubu Kim'e ilettiğini, Kuzey Kore liderinin de 'içten ve güzel' mektup için teşekkürlerini sunduğunu açıklamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230730/rusya-savunma-bakanligi-dnepropetrovsk-bolgesinde-bir-iha-onarim-merkezi-imha-edildi-1074174941.html

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