https://sputniknews.com.tr/20230730/motorine-yeni-zam-yolda-tarih-verildi-1074167331.html

Motorine yeni zam yolda: Tarih verildi

Motorine yeni zam yolda: Tarih verildi

Benzin ve motorin fiyatlarındaki değişiklik devam ediyor. Salı gününden geçerli olmak üzere motorine 1.07 TL zam bekleniyor. 30.07.2023, Sputnik Türkiye

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ekonomi

motorin

benzin

benzin fiyatları

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Döviz kurundaki değişikliklerle birlikte benzin ve motorin fiyatlarına zam gelmeye devam ediyor. Salı gününden geçerli olmak üzere motorine 1.07 TL zam bekleniyor.Güncel akaryakıt fiyatlarıGüncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre İstanbul'da motorin litre fiyatı 35.35 liradan, benzinin litresi ise ortalama 36.09 liradan satılıyor.Motorine geçen hafta da 1 lira 55 kuruşluk zam gelmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230728/motorine-zam-geldi-pompa-satis-fiyatlarina-yansidi-1074083418.html

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motorin, benzin, benzin fiyatları