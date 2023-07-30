https://sputniknews.com.tr/20230730/motorine-yeni-zam-yolda-tarih-verildi-1074167331.html
Motorine yeni zam yolda: Tarih verildi
Motorine yeni zam yolda: Tarih verildi
Benzin ve motorin fiyatlarındaki değişiklik devam ediyor. Salı gününden geçerli olmak üzere motorine 1.07 TL zam bekleniyor. 30.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-30T11:31+0300
2023-07-30T11:31+0300
2023-07-30T11:32+0300
ekonomi
motorin
benzin
benzin fiyatları
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Döviz kurundaki değişikliklerle birlikte benzin ve motorin fiyatlarına zam gelmeye devam ediyor. Salı gününden geçerli olmak üzere motorine 1.07 TL zam bekleniyor.Güncel akaryakıt fiyatlarıGüncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre İstanbul'da motorin litre fiyatı 35.35 liradan, benzinin litresi ise ortalama 36.09 liradan satılıyor.Motorine geçen hafta da 1 lira 55 kuruşluk zam gelmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230728/motorine-zam-geldi-pompa-satis-fiyatlarina-yansidi-1074083418.html
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motorin, benzin, benzin fiyatları
motorin, benzin, benzin fiyatları
Motorine yeni zam yolda: Tarih verildi
11:31 30.07.2023 (güncellendi: 11:32 30.07.2023) Abone ol
Benzin ve motorin fiyatlarındaki değişiklik devam ediyor. Salı gününden geçerli olmak üzere motorine 1.07 TL zam bekleniyor.
Döviz kurundaki değişikliklerle birlikte benzin ve motorin fiyatlarına zam gelmeye devam ediyor. Salı gününden geçerli olmak üzere motorine 1.07 TL zam bekleniyor.
Güncel akaryakıt fiyatları
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre İstanbul'da motorin litre fiyatı 35.35 liradan, benzinin litresi ise ortalama 36.09 liradan satılıyor.
Motorine geçen hafta da 1 lira 55 kuruşluk zam gelmişti.