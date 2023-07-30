https://sputniknews.com.tr/20230730/meteorolojiden-cok-sayida-il-icin-yagis-uyarisi-1074164027.html

Meteoroloji'den çok sayıda il için yağış uyarısı

Meteoroloji'den çok sayıda il için yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun... 30.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-30T09:17+0300

2023-07-30T09:17+0300

2023-07-30T09:17+0300

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istanbul hava durumu

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 30 Temmuz'a ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz’in parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Osmaniye, Ordu ve Artvin çevreleri ile Adana’nın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.Kuvvetli rüzgar uyarısıRüzgarın, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Bölgelere göre hava durumuMARMARAAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE °C, 34°CAz bulutlu ve açıkİSTANBUL °C, 29°CAz bulutlu ve açıkKIRKLARELİ °C, 32°CAz bulutlu ve açıkKOCAELİ °C, 30°CAz bulutlu ve açıkEGEAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR °C, 32°CAz bulutlu ve açıkDENİZLİ °C, 38°CAz bulutlu ve açıkİZMİR °C, 35°CAz bulutlu ve açıkMANİSA °C, 37°CAz bulutlu ve açıkAKDENİZAz bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz'in yer yer parçalı ve çok bulutlu, Osmaniye çevreleri ile Adana’nın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 34°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey ve doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA °C, 35°CAz bulutlu ve açıkHATAY °C, 32°CParçalı ve az bulutluMERSİN °C, 33°CParçalı ve az bulutluİÇ ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 31°CAz bulutlu ve açıkESKİŞEHİR °C, 30°CAz bulutlu ve açıkKAYSERİ °C, 31°CAz bulutlu ve açıkKONYA °C, 31°CAz bulutlu ve açıkBATI KARADENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 28°CAz bulutluDÜZCE °C, 29°CAz bulutluKASTAMONU °C, 29°CParçalı ve az bulutluZONGULDAK °C, 25°CAz bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.RİZE °C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN °C, 28°CParçalı bulutluTOKAT °C, 28°CParçalı bulutluTRABZON °C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.ERZURUM °C, 29°CParçalı ve az bulutluKARS °C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA °C, 36°CAz bulutlu ve açıkVAN °C, 30°CParçalı ve az bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 42°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 37°CAz bulutlu ve açıkSİİRT °C, 40°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 41°CAz bulutlu ve açık

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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, hava durumu, istanbul hava durumu