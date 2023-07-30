https://sputniknews.com.tr/20230730/manisada-zeytin-tankinda-ciplak-sepetlemeye-tutuklama-1074175086.html
Manisa'da zeytin tankında çıplak sepetlemeye tutuklama
Manisa'da zeytin tankında çıplak sepetlemeye tutuklama
Manisa'nın Akhisar ilçesinde zeytin tankında çıplak sepetleme yaptığı görüntüleri paylaşılan kişi tutuklandı. Şüpheli ilk ifadesinde "eğlence" savunması yaptı... 30.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-30T17:30+0300
2023-07-30T17:30+0300
2023-07-30T17:30+0300
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Manisa'da zeytin tankında çıplak sepetlemeye tutuklama
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Ayrıntılar geliyor
Manisa'nın Akhisar ilçesinde zeytin tankında çıplak sepetleme yaptığı görüntüleri paylaşılan kişi tutuklandı. Şüpheli ilk ifadesinde "eğlence" savunması yaptı. Öte yandan işletmeyse mühürlendi.