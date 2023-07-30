https://sputniknews.com.tr/20230730/istiklal-caddesinde-yangin-1074174037.html
İstiklal Caddesi’nde yangın
İstiklal Caddesi’nde yangın
Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde üç katlı binanın çatısından yükselen yoğun duman paniğe neden oldu. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. 30.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-30T17:10+0300
2023-07-30T17:10+0300
2023-07-30T17:10+0300
türkiye
istanbul
istiklal caddesi
yangın
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İstiklal Caddesi İmam Adnan Sokak'ta bulunan üç katlı binanın çatısında saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Binadan yükselen dumanlar, çevrede paniğe neden oldu. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.Yangının, yabancı uyruklu bir kişinin sahip olduğu işletmede baca temizliği yapıldığı sırada çıktığı anlaşıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230730/izmirde-iki-ayri-noktada-orman-yangini-1074169649.html
türkiye
istanbul
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istanbul, istiklal caddesi, yangın
istanbul, istiklal caddesi, yangın
İstiklal Caddesi’nde yangın
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Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde üç katlı binanın çatısından yükselen yoğun duman paniğe neden oldu. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İstiklal Caddesi İmam Adnan Sokak'ta bulunan üç katlı binanın çatısında saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Binadan yükselen dumanlar, çevrede paniğe neden oldu. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Yangının, yabancı uyruklu bir kişinin sahip olduğu işletmede baca temizliği yapıldığı sırada çıktığı anlaşıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.