https://sputniknews.com.tr/20230730/istiklal-caddesinde-yangin-1074174037.html

İstiklal Caddesi’nde yangın

İstiklal Caddesi’nde yangın

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde üç katlı binanın çatısından yükselen yoğun duman paniğe neden oldu. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. 30.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-30T17:10+0300

2023-07-30T17:10+0300

2023-07-30T17:10+0300

türkiye

istanbul

istiklal caddesi

yangın

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İstiklal Caddesi İmam Adnan Sokak'ta bulunan üç katlı binanın çatısında saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Binadan yükselen dumanlar, çevrede paniğe neden oldu. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.Yangının, yabancı uyruklu bir kişinin sahip olduğu işletmede baca temizliği yapıldığı sırada çıktığı anlaşıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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türkiye

istanbul

istiklal caddesi

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