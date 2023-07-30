https://sputniknews.com.tr/20230730/fransiz-bakan-ulkelerin-cinle-baglari-koparma-soylemini-illuzyon-olarak-tanimladi-1074181081.html
Fransız Bakan, ülkelerin Çin'le 'bağları koparma' söylemini 'illüzyon' olarak tanımladı
Fransız Bakan, ülkelerin Çin'le 'bağları koparma' söylemini 'illüzyon' olarak tanımladı
Fransa Ekonomi Bakanı Le Maire, ülkelerin Çin ile 'bağları koparma' söyleminin bir 'illüzyon' olduğunu ve 'risksizleştirme' kavramının, Çin'in 'bir tehdit... 30.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-30T23:53+0300
2023-07-30T23:53+0300
2023-07-30T23:53+0300
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Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) yayın organı Global Times'ın haberine göre, dün Pekin'de 9'uncu Çin-Fransa Yüksek Seviyeli Ekonomi ve Finans Diyaloğu'na katılan Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, bugün yapılan basın açıklamasında Çin-Fransa ikili ilişkileri hakkında görüşlerini paylaştı.Le Maire, Fransa'nın Çin pazarına kolay ulaşmak istediğini ve dengeli bir ekonomik ilişki için Fransa'nın, Çin'e daha fazla ihracat yapması gerektiğini belirtti.Fransa'nın 'doğru yolda' olduğunu söyleyen Le Maire, ülkelerin dünyanın en büyük ikinci ekonomisi Çin ile 'bağları koparma' söylemlerinin bir 'illüzyon' olduğunu kaydetti.Le Maire, son zamanlarda sıkça kullanılan 'risksizleştirme' kavramının, Çin'in "bir tehdit teşkil ettiği" anlamına gelmediğini vurguladı.Fransız Bakan, özellikle elektrikli taşıtlar, bataryalar ve enerji dönüşümü alanlarında Fransa'nın kapılarının Çinli yatırımcılara açık olduğunu kaydetti.Dün sonlanan Çin-Fransa Ekonomi ve Finans Diyaloğu sonucunda iki ülke, iklim değişikliği, havacılık, tarım ve kozmetik gibi pek çok konuda işbirliği yapmak için fikir birliğine varmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230729/kuzey-koreden-cin-ile-ikili-iliskileri-guclendirme-mesaji-1074143378.html
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fransa, fransa maliye bakanı bruno le maire, çin, çin halk cumhuriyeti, asya & pasifik
fransa, fransa maliye bakanı bruno le maire, çin, çin halk cumhuriyeti, asya & pasifik
Fransız Bakan, ülkelerin Çin'le 'bağları koparma' söylemini 'illüzyon' olarak tanımladı
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Fransa Ekonomi Bakanı Le Maire, ülkelerin Çin ile 'bağları koparma' söyleminin bir 'illüzyon' olduğunu ve 'risksizleştirme' kavramının, Çin'in 'bir tehdit teşkil ettiği' anlamına gelmediğini söyledi.
Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) yayın organı Global Times'ın haberine göre, dün Pekin'de 9'uncu Çin-Fransa Yüksek Seviyeli Ekonomi ve Finans Diyaloğu'na katılan Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, bugün yapılan basın açıklamasında Çin-Fransa ikili ilişkileri hakkında görüşlerini paylaştı.
Le Maire, Fransa'nın Çin pazarına kolay ulaşmak istediğini ve dengeli bir ekonomik ilişki için Fransa'nın, Çin'e daha fazla ihracat yapması gerektiğini belirtti.
Fransa'nın 'doğru yolda' olduğunu söyleyen Le Maire, ülkelerin dünyanın en büyük ikinci ekonomisi Çin ile 'bağları koparma' söylemlerinin bir 'illüzyon' olduğunu kaydetti.
Le Maire, son zamanlarda sıkça kullanılan 'risksizleştirme' kavramının, Çin'in "bir tehdit teşkil ettiği" anlamına gelmediğini vurguladı.
Fransız Bakan, özellikle elektrikli taşıtlar, bataryalar ve enerji dönüşümü alanlarında Fransa'nın kapılarının Çinli yatırımcılara açık olduğunu kaydetti.
Dün sonlanan Çin-Fransa Ekonomi ve Finans Diyaloğu sonucunda iki ülke, iklim değişikliği, havacılık, tarım ve kozmetik gibi pek çok konuda işbirliği yapmak için fikir birliğine varmıştı.