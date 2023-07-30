Fransız Bakan, ülkelerin Çin'le 'bağları koparma' söylemini 'illüzyon' olarak tanımladı

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ÖZEL HABER
Avusturyalı askeri uzman: NATO ülkelerinde altı ay eğitim alan Ukraynalı asker hayatta değil
09:21
1 dk
ÖZEL HABER
Batı basını: Ukrayna, NATO ekipmanının beşte birini kaybetti
09:40
1 dk
ÖZEL HABER
Güney Afrika’dan Rusya çıkışı: İşbirliğime engel olamadılar
10:00
2 dk
ÖZEL HABER
Ortadoğu uzmanı Oruç: ABD “çıkar”, Türkiye ve Çin “değer” diyor
10:15
5 dk
ÖZEL HABER
Altay tankından füzelere neler var?;Türk silahları görücüye çıktı
10:40
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HABERLER
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11:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
11:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
ÖZEL HABER
ABD medyası, Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden’in tablolarını satın alan kadına devlet görevi verildiğini ortaya çıkardı. Business Insider haber portalında geçen ifadelerde, eseler arasında 4 metrelik büyük tablolara ek olarak NFT’lerin de bulunduğu kaydedildi. B
13:24
2 dk
ÖZEL HABER
Sovyet yapımı SU-25 uçakları Türkiye modernize ediy
13:43
2 dk
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14:16
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14:35
2 dk
ÖZEL HABER
IMF’de tahminini değiştirdi: Rus ekonomisi iyi
14:49
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BRICS ülkeleri Ukrayna krizi için devrede
18:12
2 dk
ÖZEL HABER
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18:34
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ÖZEL HABER
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18:55
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19:00
2 dk
ÖZEL HABER
Eski ABD Dışişleri Bakanı Özel Kalem Müdürü Wilkerson: 12-15 ay sonra NATO’nun dağılmaya başlayacağını göreceğiz
19:21
2 dk
ÖZEL HABER
Batı basını: Rusya zafer kazandı
19:40
1 dk
ÖZEL HABER
The Washington Post yazdı: Ukrayna’da 12 Bradley savaş aracı yok edildi
20:00
2 dk
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2 dk
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https://sputniknews.com.tr/20230730/fransiz-bakan-ulkelerin-cinle-baglari-koparma-soylemini-illuzyon-olarak-tanimladi-1074181081.html
Fransız Bakan, ülkelerin Çin'le 'bağları koparma' söylemini 'illüzyon' olarak tanımladı
Fransız Bakan, ülkelerin Çin'le 'bağları koparma' söylemini 'illüzyon' olarak tanımladı
Fransa Ekonomi Bakanı Le Maire, ülkelerin Çin ile 'bağları koparma' söyleminin bir 'illüzyon' olduğunu ve 'risksizleştirme' kavramının, Çin'in 'bir tehdit... 30.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-30T23:53+0300
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dünya
fransa
fransa maliye bakanı bruno le maire
çin
çin halk cumhuriyeti
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Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) yayın organı Global Times'ın haberine göre, dün Pekin'de 9'uncu Çin-Fransa Yüksek Seviyeli Ekonomi ve Finans Diyaloğu'na katılan Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, bugün yapılan basın açıklamasında Çin-Fransa ikili ilişkileri hakkında görüşlerini paylaştı.Le Maire, Fransa'nın Çin pazarına kolay ulaşmak istediğini ve dengeli bir ekonomik ilişki için Fransa'nın, Çin'e daha fazla ihracat yapması gerektiğini belirtti.Fransa'nın 'doğru yolda' olduğunu söyleyen Le Maire, ülkelerin dünyanın en büyük ikinci ekonomisi Çin ile 'bağları koparma' söylemlerinin bir 'illüzyon' olduğunu kaydetti.Le Maire, son zamanlarda sıkça kullanılan 'risksizleştirme' kavramının, Çin'in "bir tehdit teşkil ettiği" anlamına gelmediğini vurguladı.Fransız Bakan, özellikle elektrikli taşıtlar, bataryalar ve enerji dönüşümü alanlarında Fransa'nın kapılarının Çinli yatırımcılara açık olduğunu kaydetti.Dün sonlanan Çin-Fransa Ekonomi ve Finans Diyaloğu sonucunda iki ülke, iklim değişikliği, havacılık, tarım ve kozmetik gibi pek çok konuda işbirliği yapmak için fikir birliğine varmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230729/kuzey-koreden-cin-ile-ikili-iliskileri-guclendirme-mesaji-1074143378.html
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fransa, fransa maliye bakanı bruno le maire, çin, çin halk cumhuriyeti, asya & pasifik

Fransız Bakan, ülkelerin Çin'le 'bağları koparma' söylemini 'illüzyon' olarak tanımladı

23:53 30.07.2023
© AAFransa Ekonomi ve Maliye Bakanı Bruno Le Maire
Fransa Ekonomi ve Maliye Bakanı Bruno Le Maire - Sputnik Türkiye, 1920, 30.07.2023
© AA
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Fransa Ekonomi Bakanı Le Maire, ülkelerin Çin ile 'bağları koparma' söyleminin bir 'illüzyon' olduğunu ve 'risksizleştirme' kavramının, Çin'in 'bir tehdit teşkil ettiği' anlamına gelmediğini söyledi.
Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) yayın organı Global Times'ın haberine göre, dün Pekin'de 9'uncu Çin-Fransa Yüksek Seviyeli Ekonomi ve Finans Diyaloğu'na katılan Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, bugün yapılan basın açıklamasında Çin-Fransa ikili ilişkileri hakkında görüşlerini paylaştı.
Le Maire, Fransa'nın Çin pazarına kolay ulaşmak istediğini ve dengeli bir ekonomik ilişki için Fransa'nın, Çin'e daha fazla ihracat yapması gerektiğini belirtti.
Fransa'nın 'doğru yolda' olduğunu söyleyen Le Maire, ülkelerin dünyanın en büyük ikinci ekonomisi Çin ile 'bağları koparma' söylemlerinin bir 'illüzyon' olduğunu kaydetti.
Le Maire, son zamanlarda sıkça kullanılan 'risksizleştirme' kavramının, Çin'in "bir tehdit teşkil ettiği" anlamına gelmediğini vurguladı.
Fransız Bakan, özellikle elektrikli taşıtlar, bataryalar ve enerji dönüşümü alanlarında Fransa'nın kapılarının Çinli yatırımcılara açık olduğunu kaydetti.
Dün sonlanan Çin-Fransa Ekonomi ve Finans Diyaloğu sonucunda iki ülke, iklim değişikliği, havacılık, tarım ve kozmetik gibi pek çok konuda işbirliği yapmak için fikir birliğine varmıştı.
Çin-Kuzey Kore - Sputnik Türkiye, 1920, 29.07.2023
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