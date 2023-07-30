https://sputniknews.com.tr/20230730/fas-kralindan-tahta-cikisinin-24uncu-yil-donumu-dolayisiyla-2-binden-fazla-mahkuma-af-1074162901.html

Fas Kralından, tahta çıkışının 24'üncü yıl dönümü dolayısıyla 2 binden fazla mahkuma af

Fas Kralından, tahta çıkışının 24'üncü yıl dönümü dolayısıyla 2 binden fazla mahkuma af

Fas Kralı 6. Muhammed, tahta çıkışının 24'üncü yıl dönümü dolayısıyla 2 bin 52 kişiyi affetti. 30.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-30T01:33+0300

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Fas Adalet Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kral 6. Muhammed, aralarında mahkumlar ve tutuksuz yargılananların da bulunduğu 2 bin 52 kişi için af yetkisini kullandı.Buna göre, hükümlü 1769 kişiden 1632'sinin cezası hafifletildi, 133'ünün cezasının kalanı affedildi. Bir mahkumun idam cezası müebbet hapse, 3 mahkumun müebbet hapsi de süreli hapse çevrildi.Af kararından, tutuksuz yargılanan 283 kişi de yararlandı.Fas Anayasası'nın 58'inci maddesine göre Kral, mahkumlara yönelik af kararı çıkarabiliyor.Fas Kralı 6. Muhammed, 30 Temmuz 1999'da tahta çıkmıştı.

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