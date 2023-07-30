https://sputniknews.com.tr/20230730/fas-kralindan-tahta-cikisinin-24uncu-yil-donumu-dolayisiyla-2-binden-fazla-mahkuma-af-1074162901.html
Fas Kralından, tahta çıkışının 24'üncü yıl dönümü dolayısıyla 2 binden fazla mahkuma af
Fas Kralından, tahta çıkışının 24'üncü yıl dönümü dolayısıyla 2 binden fazla mahkuma af
Fas Kralı 6. Muhammed, tahta çıkışının 24'üncü yıl dönümü dolayısıyla 2 bin 52 kişiyi affetti. 30.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-30T01:33+0300
2023-07-30T01:33+0300
2023-07-30T01:33+0300
dünya
fas
kral
genel af
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Fas Adalet Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kral 6. Muhammed, aralarında mahkumlar ve tutuksuz yargılananların da bulunduğu 2 bin 52 kişi için af yetkisini kullandı.Buna göre, hükümlü 1769 kişiden 1632'sinin cezası hafifletildi, 133'ünün cezasının kalanı affedildi. Bir mahkumun idam cezası müebbet hapse, 3 mahkumun müebbet hapsi de süreli hapse çevrildi.Af kararından, tutuksuz yargılanan 283 kişi de yararlandı.Fas Anayasası'nın 58'inci maddesine göre Kral, mahkumlara yönelik af kararı çıkarabiliyor.Fas Kralı 6. Muhammed, 30 Temmuz 1999'da tahta çıkmıştı.
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fas, kral, genel af
Fas Kralından, tahta çıkışının 24'üncü yıl dönümü dolayısıyla 2 binden fazla mahkuma af
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Fas Kralı 6. Muhammed, tahta çıkışının 24'üncü yıl dönümü dolayısıyla 2 bin 52 kişiyi affetti.
Fas Adalet Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kral 6. Muhammed, aralarında mahkumlar ve tutuksuz yargılananların da bulunduğu 2 bin 52 kişi için af yetkisini kullandı.
Buna göre, hükümlü 1769 kişiden 1632'sinin cezası hafifletildi, 133'ünün cezasının kalanı affedildi. Bir mahkumun idam cezası müebbet hapse, 3 mahkumun müebbet hapsi de süreli hapse çevrildi.
Af kararından, tutuksuz yargılanan 283 kişi de yararlandı.
Fas Anayasası'nın 58'inci maddesine göre Kral, mahkumlara yönelik af kararı çıkarabiliyor.
Fas Kralı 6. Muhammed, 30 Temmuz 1999'da tahta çıkmıştı.