https://sputniknews.com.tr/20230730/ersan-kuneri-2nin-kadrosuna-dahil-olan-isimler-belli-oldu-1074177345.html
Erşan Kuneri 2'nin kadrosuna dahil olan isimler belli oldu
Erşan Kuneri 2'nin kadrosuna dahil olan isimler belli oldu
Cem Yılmaz’ın yazıp yönettiği Erşan Kuneri'nin 2. sezonu geliyor. Dizide yer alacak oyuncular da belli olmaya başladı. 30.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-30T19:59+0300
2023-07-30T19:59+0300
2023-07-30T19:59+0300
yaşam
erşan kuneri
cem yılmaz
dizi
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Cem Yılmaz’ın yazıp yönettiği Erşan Kuneri'nin 2. sezonu geliyor. Dijital platformda yayınlanan dizinin başrollerinde Cem Yılmaz, Ezgi Mola, Zafer Algöz, Çağlar Çorumlu, Uraz Kaygılaroğlu, Merve Dizdar, Nilperi Şahinkaya ve Bülent Şakrak gibi isimler yer alıyordu.Cem Yılmaz, Erşan Kuneri'nin devam sezonunda yer alacak isimlerle sosyal medya hesabında paylaşım yaptı. Dizinin 2. sezonunda Bora Akkaş, Ahsen Eroğlu, Şükran Ovalı ve Bige Önal rol alacak.
https://sputniknews.com.tr/20221122/ersan-kuneri-dizisi-dava-edilen-cem-yilmaz-ey-dernek-seni-ciddiyete-davet-ediyorum-1063717113.html
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erşan kuneri, cem yılmaz, dizi
erşan kuneri, cem yılmaz, dizi
Erşan Kuneri 2'nin kadrosuna dahil olan isimler belli oldu
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Cem Yılmaz’ın yazıp yönettiği Erşan Kuneri'nin 2. sezonu geliyor. Dizide yer alacak oyuncular da belli olmaya başladı.
Cem Yılmaz’ın yazıp yönettiği Erşan Kuneri'nin 2. sezonu geliyor. Dijital platformda yayınlanan dizinin başrollerinde Cem Yılmaz, Ezgi Mola, Zafer Algöz, Çağlar Çorumlu, Uraz Kaygılaroğlu, Merve Dizdar, Nilperi Şahinkaya ve Bülent Şakrak gibi isimler yer alıyordu.
Cem Yılmaz, Erşan Kuneri'nin devam sezonunda yer alacak isimlerle sosyal medya hesabında paylaşım yaptı. Dizinin 2. sezonunda Bora Akkaş, Ahsen Eroğlu, Şükran Ovalı ve Bige Önal rol alacak.