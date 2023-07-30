https://sputniknews.com.tr/20230730/disisleri-bakani-fidan-isvecli-mevkidasi-billstrom-ile-telefonda-gorustu-1074176418.html

Dışişleri Bakanı Fidan, İsveçli mevkidaşı Billström ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, İsveçli mevkidaşı Billström ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ile Kur'an-ı Kerim'e karşı devam eden saldırılar hakkında telefon görüşmesi... 30.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-30T18:59+0300

2023-07-30T18:59+0300

2023-07-30T18:59+0300

türkiye

hakan fidan

dışişleri bakanlığı

isveç

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Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Fidan, İsveçli mevkidaşı Billström ile görüştü.Bakan Fidan, görüşmede, ifade özgürlüğü kisvesi altında bu aşağılık eylemlere devam edilmesinin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, İslam dünyasında büyük tepkiye yol açan saldırıların önlenmesi için İsveç hükümetinden somut adımlar beklendiğini kaydetti.Görüşmede ayrıca, İsveç'in NATO üyelik sürecinin de ele alındığı bilgisi paylaşıldı.İsveç ve Danimarka'da son dönemde Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar yoğunlaşırken, bu provokasyonlara izin verilmesi tepkiyle karşılanıyor.

https://sputniknews.com.tr/20230728/kurana-yonelik-saldirilari-protesto-icin-isvec-pasaportunu-yakan-irakli-kadin-ulkesine-dondu-1074109568.html

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hakan fidan, dışişleri bakanlığı, isveç