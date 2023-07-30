https://sputniknews.com.tr/20230730/disisleri-bakani-fidan-isvecli-mevkidasi-billstrom-ile-telefonda-gorustu-1074176418.html
Dışişleri Bakanı Fidan, İsveçli mevkidaşı Billström ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, İsveçli mevkidaşı Billström ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ile Kur'an-ı Kerim'e karşı devam eden saldırılar hakkında telefon görüşmesi... 30.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-30T18:59+0300
2023-07-30T18:59+0300
2023-07-30T18:59+0300
türkiye
hakan fidan
dışişleri bakanlığı
isveç
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/05/1073210738_0:211:2895:1839_1920x0_80_0_0_e292cb8814a99a5b37b730b30e1cb5be.jpg
Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Fidan, İsveçli mevkidaşı Billström ile görüştü.Bakan Fidan, görüşmede, ifade özgürlüğü kisvesi altında bu aşağılık eylemlere devam edilmesinin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, İslam dünyasında büyük tepkiye yol açan saldırıların önlenmesi için İsveç hükümetinden somut adımlar beklendiğini kaydetti.Görüşmede ayrıca, İsveç'in NATO üyelik sürecinin de ele alındığı bilgisi paylaşıldı.İsveç ve Danimarka'da son dönemde Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar yoğunlaşırken, bu provokasyonlara izin verilmesi tepkiyle karşılanıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230728/kurana-yonelik-saldirilari-protesto-icin-isvec-pasaportunu-yakan-irakli-kadin-ulkesine-dondu-1074109568.html
türkiye
isveç
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/05/1073210738_83:0:2814:2048_1920x0_80_0_0_ff6009020f19786928d29a6c55778f4f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
hakan fidan, dışişleri bakanlığı, isveç
hakan fidan, dışişleri bakanlığı, isveç
Dışişleri Bakanı Fidan, İsveçli mevkidaşı Billström ile telefonda görüştü
Abone ol
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ile Kur'an-ı Kerim'e karşı devam eden saldırılar hakkında telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Fidan, İsveçli mevkidaşı Billström ile görüştü.
Bakan Fidan, görüşmede, ifade özgürlüğü kisvesi altında bu aşağılık eylemlere devam edilmesinin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, İslam dünyasında büyük tepkiye yol açan saldırıların önlenmesi için İsveç hükümetinden somut adımlar beklendiğini kaydetti.
Görüşmede ayrıca, İsveç'in NATO üyelik sürecinin de ele alındığı bilgisi paylaşıldı.
İsveç ve Danimarka'da son dönemde Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar yoğunlaşırken, bu provokasyonlara izin verilmesi tepkiyle karşılanıyor.