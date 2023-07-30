https://sputniknews.com.tr/20230730/cumhurbaskanligi-iletisim-baskani-altundan-dezenformasyon-kampanyalarina-iliskin-paylasim-1074176267.html

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan 'dezenformasyon kampanyaları'na ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan 'dezenformasyon kampanyaları'na ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye karşıtlarının beşinci kol unsurlarını devreye sokarak ardı ardına dezenformasyon kampanyaları... 30.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-30T18:54+0300

2023-07-30T18:54+0300

2023-07-30T18:54+0300

türkiye

fahrettin altun

cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı

dezenformasyon

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Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dünyanın dört bir yanında olduğu gibi Türkiye'de de psikolojik harp maksadıyla yürütülen dezenformasyon kampanyalarının, demokrasi ve demokratik müzakere kültürü üzerinde bir baskı oluşturmayı hedeflediğini vurguladı.Yalan haber ve manipülatif bilginin, demokrasi ve insan hakları için açık bir tehdit olduğunun altını çizen Altun, dezenformasyon kampanyalarının başlıca hedefinin, siyasal istikrarsızlık ve toplumsal kaos yaratmak olduğuna işaret etti.Altun, bu süreçte en sık başvurulan taktiğin radikalizmi körüklemek olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:Altun, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri sonrasında ve seçim sürecinde bu dezenformasyon kampanyalarının birçok türüyle karşılaştıklarına dikkati çekerek, şöyle devam etti:'Türkiye kamuoyunun bilinçli olması son derece önemli'Altun, dezenformasyon kampanyalarının yoğunlaştığı bir diğer alanın ise milli savunma alanı olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:Altun, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezinin, sığınmacılar, orman yangınlarına müdahalede kullanılan İHA'lar ve Çankırı Obüs Fabrikası'na ilişkin iddialar içeren haberler konusunda kamuoyuna sunduğu gerçek bilgilere de paylaşımında yer verdi.

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fahrettin altun, cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı, dezenformasyon