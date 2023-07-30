https://sputniknews.com.tr/20230730/cumhurbaskani-erdogan-turkiye-a-milli-erkek-voleybol-takimini-tebrik-etti-1074180347.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı'nı tebrik etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı'nı tebrik etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'ı 3-2 yenerek FIVB Challenger Kupası'nda şampiyon olan ve 2024 FIVB Voleybol Milletler Ligi'ne katılmaya hak kazanan A Milli Erkek... 30.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-30T23:12+0300
2023-07-30T23:12+0300
2023-07-30T23:12+0300
spor
recep tayyip erdoğan
voleybol
erkek
takım
şampiyon
filenin efeleri
kutlama
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "FIVB Challenger Kupası Şampiyonu olan A Milli Erkek Voleybol Takımımızı yürekten tebrik ediyor, Milletler Ligi'nde başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.Erdoğan'ın paylaşımında Türk bayrağı ve voleybol topu emojileri de yer aldı.
https://sputniknews.com.tr/20230730/filenin-efeleri-sampiyon-1074178247.html
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recep tayyip erdoğan, voleybol, erkek, takım, şampiyon, filenin efeleri, kutlama
recep tayyip erdoğan, voleybol, erkek, takım, şampiyon, filenin efeleri, kutlama
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı'nı tebrik etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'ı 3-2 yenerek FIVB Challenger Kupası'nda şampiyon olan ve 2024 FIVB Voleybol Milletler Ligi'ne katılmaya hak kazanan A Milli Erkek Voleybol Takımı'nı tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "FIVB Challenger Kupası Şampiyonu olan A Milli Erkek Voleybol Takımımızı yürekten tebrik ediyor, Milletler Ligi'nde başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.
Erdoğan'ın paylaşımında Türk bayrağı ve voleybol topu emojileri de yer aldı.