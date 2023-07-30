https://sputniknews.com.tr/20230730/ak-partiden-kiralik-iha-iddiasina-yanit-1074168034.html
AK Parti'den 'kiralık İHA' iddiasına yanıt
AK Parti'den 'kiralık İHA' iddiasına yanıt
Orman yangınlarında kullanılan İnsansız Hava Araçları'nın (İHA) kamuya yüksek bedelle kiralandığına ilişkin iddialara tepki gösteren AK Parti Sözcüsü Ömer... 30.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-30T12:57+0300
2023-07-30T12:57+0300
2023-07-30T12:57+0300
politika
iha
orman yangını
ömer çelik
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Orman yangınlarında kullanılan İnsansız Hava Araçları'nın (İHA) kamuya yüksek bedelle kiralandığına ilişkin iddialara AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten tepki geldi.Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı "Bayraktar TB2 İHA’ların yangınları önlemede kullanılmasını, siyaset ve gazetecilik kılığına girmiş linç kampanyası ile hedef almaya çalışıyorlar" dedi.Bazı çevrelerin Türkiye’nin milli servet ve kazanımlarına düşmanlık ettiğini ve afetlerle mücadeleyi hedef aldıklarını belirten Çelik, Bayraktar TB2 kiralamasının dünyadaki benzer uçuş/saat maliyetli kiralamalardan en az 6 kat daha ucuz olduğunu söyledi.AK Parti Sözcüsü, 4 Bayraktar'ın da BAYKAR tarafından bedelsiz Orman Genel Müdürlüğü kullanımına sunulduğunu hatırlattı.
https://sputniknews.com.tr/20230730/adanada-cikan-orman-yangini-sonduruldu-1074163436.html
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iha, orman yangını, ömer çelik
iha, orman yangını, ömer çelik
AK Parti'den 'kiralık İHA' iddiasına yanıt
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Orman yangınlarında kullanılan İnsansız Hava Araçları'nın (İHA) kamuya yüksek bedelle kiralandığına ilişkin iddialara tepki gösteren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, tüm ihale süreçlerinin şeffaf yürütüldüğünü söyledi.
Orman yangınlarında kullanılan İnsansız Hava Araçları'nın (İHA) kamuya yüksek bedelle kiralandığına ilişkin iddialara AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten tepki geldi.
Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı "Bayraktar TB2 İHA’ların yangınları önlemede kullanılmasını, siyaset ve gazetecilik kılığına girmiş linç kampanyası ile hedef almaya çalışıyorlar" dedi.
Bazı çevrelerin Türkiye’nin milli servet ve kazanımlarına düşmanlık ettiğini ve afetlerle mücadeleyi hedef aldıklarını belirten Çelik, Bayraktar TB2 kiralamasının dünyadaki benzer uçuş/saat maliyetli kiralamalardan en az 6 kat daha ucuz olduğunu söyledi.
AK Parti Sözcüsü, 4 Bayraktar'ın da BAYKAR tarafından bedelsiz Orman Genel Müdürlüğü kullanımına sunulduğunu hatırlattı.