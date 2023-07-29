https://sputniknews.com.tr/20230729/ukrayna-ordusu-hersonu-kirima-baglayan-demiryolunu-yok-etmeye-calisti-1074156799.html
Ukrayna ordusu, Herson’u Kırım’a bağlayan demiryolunu yok etmeye çalıştı
Ukrayna ordusu, Herson’u Kırım’a bağlayan demiryolunu yok etmeye çalıştı
Herson Vali Vekili Vladimir Saldo, Ukrayna ordusunun Herson’u Kırım’a bağlayan demiryolunu yok etmeye çalıştığını belirtti. 29.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-29T19:53+0300
2023-07-29T19:53+0300
2023-07-29T19:53+0300
ukrayna krizi
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ukrayna krizi
herson
demiryolu
storm shadow
füze
kırım
kırım
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Ukrayna ordusunun, Herson’u Kırım’a bağlayan köprüye 12 adet Storm Shadow füzesiyle saldırdığını bildiren Saldo, Telegram paylaşımında, “Tüm füzeler, hava savunma sistemlerimiz tarafından vuruldu” diye yazdı.Saldo, vurulan füzelerin parçalarının yere düşmesi sonucu küçük çaplı hasarın meydana geldiğini belirtti.
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ukrayna, ukrayna krizi, herson, demiryolu, storm shadow, füze, kırım, kırım
Ukrayna ordusu, Herson’u Kırım’a bağlayan demiryolunu yok etmeye çalıştı
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Herson Vali Vekili Vladimir Saldo, Ukrayna ordusunun Herson’u Kırım’a bağlayan demiryolunu yok etmeye çalıştığını belirtti.
Ukrayna ordusunun, Herson’u Kırım’a bağlayan köprüye 12 adet Storm Shadow füzesiyle saldırdığını bildiren Saldo, Telegram paylaşımında, “Tüm füzeler, hava savunma sistemlerimiz tarafından vuruldu” diye yazdı.
Saldo, vurulan füzelerin parçalarının yere düşmesi sonucu küçük çaplı hasarın meydana geldiğini belirtti.