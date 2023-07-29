https://sputniknews.com.tr/20230729/ukrayna-gucleri-ateslendiklerinde-cilginca-seyler-yapabilen-eski-kuzey-kore-roketleri-kullaniyor-1074144759.html

'Ukrayna güçleri 'ateşlendiklerinde çılgınca şeyler yapabilen' eski Kuzey Kore roketleri kullanıyor'

'Ukrayna güçleri 'ateşlendiklerinde çılgınca şeyler yapabilen' eski Kuzey Kore roketleri kullanıyor'

İngiliz Financial Times gazetesi, Ukrayna ordusunun Grad roket fırlatma sistemlerinde Kuzey Kore yapımı roketler kullandığını yazdı. 29.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-29T14:37+0300

2023-07-29T14:37+0300

2023-07-29T14:37+0300

ukrayna krizi

kuzey kore

füze

ukrayna

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Financial Times (FT) gazetesinin haberinde, Ukrayna güçlerinin Grad roket fırlatma sistemlerinde Kuzey Kore yapımı roketler kullandığı belirtildi. FT muhabirlerinin çatışma alanında söz konusu Kuzey Kore yapımı roketleri gördükleri kaydedildi.Bununla beraber Kuzey Kore yapımı bu roketlerin Ukrayna’nın eline nasıl geçtiği bilinmiyor. FT’nin konuştuğu Ukraynalı askerler, Kuzey Kore roketlerinin ‘dost bir ülkenin gemisinde ele geçirildiklerini’ söyledi. Ancak bu doğrulanmış bir bilgi değil.FT’nin haberine göre Ukrayna ordusunun elindeki Kuzey Kore roketleri 1980-1990 yıllarında üretiliyordu.Nitekim Ukraynalı topçu güçleri FT gazetesine, söz konusu roketlerin, patlamayan roket sayısının çokluğu sebebiyle pek tercih edilmediğini söyledi. Ukraynalı askerlerden birininse, FT muhabirine ateşlendikleri sırada Grad sisteminin yakınına gelmemesini tavsiye ettiğini, zira ‘fırlattığı roketlere pek güvenilmeyeceğini ve bazen çılgınca şeyler yapabildiklerini’ söylediği kaydediliyor.FT, buna karşın Ukrayna ordusunun, mühimmat yetersizliğinden dolayı ellerine geçirdikleri her mühimmata değer verdiklerinden Kuzey Kore roketleri kullanılmayı sürdürdüklerini yazıyor.

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kuzey kore, füze, ukrayna