https://sputniknews.com.tr/20230729/turkiyeden-9-universite-dunya-liginde-ilk-500-listesinde-1074148687.html

Türkiye'den 9 üniversite, dünya liginde 'ilk 500' listesinde

Türkiye'den 9 üniversite, dünya liginde 'ilk 500' listesinde

Dünya genelinde 11 sıralama kuruluşu tarafından 2022'de açıklanan "dünyanın en iyi üniversiteleri" listeleri dikkate alınarak hazırlanan rapora göre... 29.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-29T17:12+0300

2023-07-29T17:12+0300

2023-07-29T17:12+0300

yaşam

türkiye

üniversite

odtü

orta doğu teknik üniversitesi (odtü)

hacettepe üniversitesi

istanbul üniversitesi

bilkent üniversitesi

boğaziçi üniversitesi

koç üniversitesi

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ODTÜ URAP Laboratuvarının da aralarında olduğu 11 üniversite sıralama kuruluşu, ARWU, CWUR, LEIDEN, NTU, QS, RUR, SCIMAGO, THE, USNEWS ve WEBOMETRICS'in, 2022'de Türkiye'deki 206 üniversitenin dünya sıralamalarına ilişkin değerlendirmeleri raporlaştırıldı.URAP'ın yayımladığı rapora göre, Türkiye'den 9 üniversite, 2022 yılında açıklanan dünya sıralamalarında ilk 500'de yer alma başarısını gösterdi.Buna göre, ODTÜ (RUR: 336), Hacettepe Üniversitesi (Leiden: 433), İstanbul Üniversitesi (ARWU: 450), İTÜ (RUR: 384), İ. D. Bilkent Üniversitesi (RUR: 485), Boğaziçi Üniversitesi (RUR: 437 ve US N&W REPORT: 377), Koç Üniversitesi (QS: 477, RUR: 362 ve THE: 450), Sabancı Üniversitesi (RUR: 434 ve THE: 450) ve Çankaya Üniversitesi (THE: 450 ve US N&W REPORT: 173) oldu.Sıralamalardaki diğer üniversitelerin durumuBunun yanı sıra, ODTÜ, Hacettepe, İstanbul, Ankara, İstanbul Teknik olmak üzere 5 üniversite de 11 dünya sıralamasının 11'inde de yer aldı.Gazi, Bilkent ve Boğaziçi üniversiteleri ise 10 dünya sıralamasında girdi.Ege, Koç, Dokuz Eylül, Yıldız Teknik, Erciyes üniversiteleri 9 sıralamada; Atatürk, Marmara, Karadeniz Teknik, Bursa Uludağ, Sabancı, Süleyman Demirel, TOBB Ekonomi ve Teknoloji üniversiteleri ise 8 sıralamada; İstanbul, Cerrahpaşa, Fırat, Selçuk, Çukurova, Akdeniz, Eskişehir Osmangazi, Kocaeli, Gebze Teknik, İnönü, Van Yüzüncü Yıl, Başkent üniversiteleri ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 7 sıralamaya girmeyi başardı.Türkiye'deki üniversitelerden 12'si ise 6 sıralamada yer aldı. Bir sıralamaya girebilen üniversitelerin sayısı 70 oldu.URAP'ın detaylı raporuna, "https://newtr.urapcenter.org/" adresinden ulaşılabilecek.

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türkiye, üniversite, odtü, orta doğu teknik üniversitesi (odtü), hacettepe üniversitesi, istanbul üniversitesi, bilkent üniversitesi, boğaziçi üniversitesi, koç üniversitesi, sabancı üniversitesi, çankaya üniversitesi