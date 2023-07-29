https://sputniknews.com.tr/20230729/turkiye-avrupa-genclik-olimpik-yaz-festivalini-6si-altin-14-madalyayla-tamamladi-1074160817.html

Türkiye, Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'ni 6'sı altın 14 madalyayla tamamladı

Türkiye, Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'ni 6'sı altın 14 madalyayla tamamladı

Türk milli sporcular, 2023 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'ni (EYOF) 6 altın, 6 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplam 14 madalya ile bitirdi. 29.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-29T22:31+0300

2023-07-29T22:31+0300

2023-07-29T22:31+0300

spor

türkiye

madalya

avrupa gençlik olimpik yaz festivali

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Slovenya'nın Maribor kentinde 23 Temmuz'da başlayıp bugün kapanış müsabakalarıyla tamamlanan EYOF'ta 11 branşta Türkiye'yi temsil eden milli sporcular 6 altın, 6 gümüş ve 2 bronz madalyanın sahibi oldu.Organizasyonda altın madalya kazanan sporcular ve branşları şöyle:

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türkiye, madalya, avrupa gençlik olimpik yaz festivali