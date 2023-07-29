https://sputniknews.com.tr/20230729/tl-donusumune-kurumlar-vergisi-istisnasi-uygulamasi-uzatildi-1074136709.html

TL dönüşümüne Kurumlar Vergisi istisnası uygulaması uzatıldı

TL dönüşümüne Kurumlar Vergisi istisnası uygulaması uzatıldı

Kurumların, döviz tevdiat ve katılma hesaplarındaki yabancı paralarını Türk lirasına çevirmeleri durumunda vade sonunda elde edilen faiz ve kar payları ile... 29.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-29T10:37+0300

2023-07-29T10:37+0300

2023-07-29T10:37+0300

ekonomi

tl

türk lirası

kurumlar vergisi

resmi gazete

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/06/1072064945_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_a7fe1acc910223fcb4fdf0c2e8832dd1.jpg

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayınlandı.Mevcut düzenleme kapsamında, kurumların 31 Mart 2022 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını 31 Aralık 2023 tarihine kadar Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevirmeleri ve bu suretle elde edilen Türk lirası varlığı en az 3 ay vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarında değerlendirmeleri durumunda söz konusu hesapların dönem sonu değerlemesinden kaynaklananlar da dahil olmak üzere vade sonunda elde edilen faiz ve kâr payları ile diğer kazançlar Kurumlar Vergisi'nden müstesna tutuluyor.Kararla, söz konusu vergi istisnası, 30 Haziran 2023 tarihli bilançolarda yer alan yabancı paralar itibarıyla da uygulanacak.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

tl, türk lirası, kurumlar vergisi, resmi gazete