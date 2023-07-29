https://sputniknews.com.tr/20230729/teskten-arac-muayene-ve-sigorta-ucreti-dusurulsun-talebi-1074158653.html

TESK'ten 'araç muayene ve sigorta ücreti düşürülsün' talebi

TESK'ten 'araç muayene ve sigorta ücreti düşürülsün' talebi

TESK Genel Başkanı Palandöken, muayene ve sigorta ücretlerindeki artışların trafiğe kayıtlı her 5 araçtan 1'inin trafikte usulsüz dolaşmasına yol açtığını... 29.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-29T20:52+0300

2023-07-29T20:52+0300

2023-07-29T20:52+0300

ekonomi

tesk

türkiye esnaf ve sanatkarları konfederasyonu (tesk)

bendevi palandöken

muayene

sigorta

araç

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Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yazılı açıklamasında, kullanılmayan aracın bile yıllık ortalama giderinin 15 bin lirayı bulduğunu, kasko gideriyle bu tutarın 25 bin liraya yaklaştığını bildirdi. Bu durumun, muayenesiz ve sigortasız araçların sayısını arttırdığına dikkati çeken Palandöken, sorunun giderilmesi için yüksek muayene, sigorta ve vergi tutarlarının düşürülmesini istedi.'Trafikteki 27 milyon 334 bin aracın 5 milyon 600 bini sigortasız'Trafikteki 27 milyon 334 bin araçtan 5 milyon 600 bininin sigortasız olduğunun altını çizen Palandöken, şunları kaydetti:

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tesk, türkiye esnaf ve sanatkarları konfederasyonu (tesk), bendevi palandöken, muayene, sigorta, araç