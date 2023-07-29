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Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli, Riyad Mahrez'i kadrosuna kattı
Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli, Riyad Mahrez'i kadrosuna kattı
Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli, Manchester City'den Cezayirli forvet Riyad Mahrez'i kadrosuna kattığını açıkladı. 29.07.2023, Sputnik Türkiye
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spor
riyad mahrez
al ahli
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Al-Ahli'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bekleyiş bitti, Riyad transferi gerçekleşti" ifadeleri kullanıldı.Cezayir Milli Takımı'nın da formasını giyen 32 yaşındaki futbolcu, Al-Ahli ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.İngiliz medyasına göre Al-Ahli, Manchester City'ye futbolcu için 30 milyon sterlin bonservis ücreti ödedi.
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riyad mahrez, al ahli, transfer
riyad mahrez, al ahli, transfer

Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli, Riyad Mahrez'i kadrosuna kattı

00:40 29.07.2023
© AFP 2023Riyad Mahrez
Riyad Mahrez - Sputnik Türkiye, 1920, 29.07.2023
© AFP 2023
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Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli, Manchester City'den Cezayirli forvet Riyad Mahrez'i kadrosuna kattığını açıkladı.
Al-Ahli'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bekleyiş bitti, Riyad transferi gerçekleşti" ifadeleri kullanıldı.
Cezayir Milli Takımı'nın da formasını giyen 32 yaşındaki futbolcu, Al-Ahli ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.
İngiliz medyasına göre Al-Ahli, Manchester City'ye futbolcu için 30 milyon sterlin bonservis ücreti ödedi.
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