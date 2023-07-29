https://sputniknews.com.tr/20230729/suudi-arabistan-ekibi-al-ahli-riyad-mahrezi-kadrosuna-katti-1074132233.html
Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli, Riyad Mahrez'i kadrosuna kattı
Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli, Riyad Mahrez'i kadrosuna kattı
Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli, Manchester City'den Cezayirli forvet Riyad Mahrez'i kadrosuna kattığını açıkladı. 29.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-29T00:40+0300
2023-07-29T00:40+0300
2023-07-29T00:40+0300
spor
riyad mahrez
al ahli
transfer
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Al-Ahli'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bekleyiş bitti, Riyad transferi gerçekleşti" ifadeleri kullanıldı.Cezayir Milli Takımı'nın da formasını giyen 32 yaşındaki futbolcu, Al-Ahli ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.İngiliz medyasına göre Al-Ahli, Manchester City'ye futbolcu için 30 milyon sterlin bonservis ücreti ödedi.
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riyad mahrez, al ahli, transfer
riyad mahrez, al ahli, transfer
Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli, Riyad Mahrez'i kadrosuna kattı
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Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli, Manchester City'den Cezayirli forvet Riyad Mahrez'i kadrosuna kattığını açıkladı.
Al-Ahli'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bekleyiş bitti, Riyad transferi gerçekleşti" ifadeleri kullanıldı.
Cezayir Milli Takımı'nın da formasını giyen 32 yaşındaki futbolcu, Al-Ahli ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.
İngiliz medyasına göre Al-Ahli, Manchester City'ye futbolcu için 30 milyon sterlin bonservis ücreti ödedi.