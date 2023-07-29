https://sputniknews.com.tr/20230729/spkdan-5-kisiye-gecici-islem-yasagi-cezasi-1074133157.html
SPK'dan 5 kişiye geçici işlem yasağı cezası
SPK'dan 5 kişiye geçici işlem yasağı cezası
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerden dolayı 5 kişi hakkında borsalarda 6 ay... 29.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-29T01:33+0300
2023-07-29T01:33+0300
2023-07-29T01:33+0300
ekonomi
sermaye
sermaye piyasası kurulu (spk)
yasak
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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) bültenine göre 5 kişi hakkında 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanacak.SPK bültenine göre Kurul, Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 107/2 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla 5 kişi hakkında 31 Temmuz 2023 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreylegeçici işlem yasağı uygulanmasını kararlaştırdı.
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sermaye, sermaye piyasası kurulu (spk), yasak
sermaye, sermaye piyasası kurulu (spk), yasak
SPK'dan 5 kişiye geçici işlem yasağı cezası
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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerden dolayı 5 kişi hakkında borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) bültenine göre 5 kişi hakkında 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanacak.
SPK bültenine göre Kurul, Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 107/2 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla 5 kişi hakkında 31 Temmuz 2023 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle
geçici işlem yasağı uygulanmasını kararlaştırdı.