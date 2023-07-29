https://sputniknews.com.tr/20230729/sozcu-yazari-inanmasi-zor-ama-merkez-bankasi-galiba-bagimsiz-karar-alacak-1074136905.html

Sözcü yazarı: İnanması zor ama Merkez Bankası galiba bağımsız karar alacak

Sözcü yazarı: İnanması zor ama Merkez Bankası galiba bağımsız karar alacak

Sözcü yazarı Murat Muratoğlu, Merkez Bankası Yardımcısı olarak atanan üç isme ilişkin, "Ülke ekonomisinin berbat hale gelmesinde büyük pay sahibi üç kifayetsiz... 29.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-29T10:42+0300

2023-07-29T10:42+0300

2023-07-29T10:42+0300

türkiye

merkez bankası

murat muratoğlu

sözcü

sözcü gazetesi

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"Enteresan biçimde Erdoğan'ın yaptığı bu atamalar liyakate dayalı ve çok başarılı…" diyen Muratoğlu, şu ifadeleri kullandı:"Merkez Bankası neredeyse bağımsız karar alacak… İnanması zor ama galiba öyle olacak.Bir umut benimkisi… Zaten başarısız olma ihtimalleri yok gibi… İsteseler de daha kötüsünü yapamazlar ki! Önceki rezil bir yönetimdi.Merkez bankaları güçlerini bağımsız olmalarından alır. Gidip de partili birini atarsan menfaatler çakışır! Başarısızlık kaçınılmazdır.Saçma sapan 'Faizi düşük tutarsan enflasyon da düşer' teorisini kanıtlamaya çalışırsan ve bu uğurda yüz milyarlarca dolar harcarsan, istersen dünyanın en iyisini oturt yine cacık olmaz!Nitekim yeni yönetimin çoğunluğunun karakteri bu emrivakiye uygun değil gibi."

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merkez bankası, murat muratoğlu, sözcü, sözcü gazetesi