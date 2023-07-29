https://sputniknews.com.tr/20230729/rusya-savunma-bakanligi-ukraynanin-dnipro-sehrindeki-hedefler-vuruldu-1074153857.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’nın Dnipro şehrindeki hedefler vuruldu

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’nın Dnipro şehrindeki hedefler vuruldu

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun 28 Temmuz akşamı Ukrayna’nın Dnipro şehrindeki Ukrayna ordu merkezini vurduğunu duyurdu. 29.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-29T18:26+0300

2023-07-29T18:26+0300

2023-07-29T18:26+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Saldırının hedefine ulaşıldı. Hedef vuruldu” ifadesine yer verildi.Açıklamada ayrıca Donetsk cephesinde, Ukrayna ordusunun beş saldırısının püskürtüldüğü, düşman güçlerin yaklaşık 120 kişi kaybettiği aktarıldı. Güney Donetsk ve Krasnıy Liman cephelerinde de iki saldırının daha püskürtülmesi sonucu karşı tarafın yaklaşık 250 askerinin etkisiz hale getirildiği ifade edildi.Zaporojye ve Harkov bölgelerinde Ukrayna ordusunun mühimmat ve yakıt depolarının vurulduğu bildirildi.

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